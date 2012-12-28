Напавший на продавщицу 73-летний пенсионер-разбойник отправится на три года в колонию

Липецкий областной суд ужесточил приговор по делу о вооруженном разбойном нападении на магазин: вместо трёх лет условно пожилой разбойник получил три года колонии общего режима.