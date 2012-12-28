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56 минут назад
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Напавший на продавщицу 73-летний пенсионер-разбойник отправится на три года в колонию

Липецкий областной суд ужесточил приговор по делу о вооруженном разбойном нападении на магазин: вместо трёх лет условно пожилой разбойник получил три года колонии общего режима.

Липецким областным судом изменен приговор Задонского районного суда в отношении 73-летнего пенсионера за разбойное нападение на магазин, которое произошло 5 октября 2023 года в селе Введенка Хлевенского района.

Мужчина приехал к магазину на велосипеде. Он дождался, пока все покупатели покинут магазин, натянул на лицо маску — а точнее, шапку с прорезанными ранее отверстиями для глаз и зашел внутрь. Пригрозив продавщице ножом, мужчина потребовал все наличные деньги. Но 63-летняя женщина не растерялась, оказала активное сопротивление, схватилась за нож, и вытолкала нападавшего из магазина. Продавец закрыла дверь и вызвала полицию. Вскоре преступника по горячим следам задержали в одном из сел Задонского района.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cуд первой инстанции приговорил пенсионера к трём годам лишения свободы с испытательным сроком 4 года. Но госбвинитель и потерпевшая сочли такой приговор неоправданно мягким и обжаловали его.

Прокурор просил назначить 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Но судебная коллегии Липецкого областного суда назначила пенсионеру 3 года лишения свободы в колонии общего режима.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Нонка
20 минут назад
Слона на скаку-остановит и хобот ему оторвет! Теперь -сиди не горюй ,а дачку носить то кто будет ?Ну надо оно тебе?
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Иван
32 минуты назад
Там же решили, что мужчины живут дольше и возраст преступников увеличивается соответственно.
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zzloyzz
39 минут назад
Русская женщина слона на скаку остановит.
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Лиза
40 минут назад
Пусть посидит и подумает о своём поведении.
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Кузькин отец
43 минуты назад
Ремейк фильма "Старики-разбойники"?
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