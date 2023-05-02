Сегодня в Липецке: весна, день кошек, что общего между липчанами и Штирлицем?

Всё, что нужно знать про первый день долгожданной весны.

Весна встречает плюсом

1 марта столбик термометра покажет от 0 до +2 градусов. Первый день весны пройдёт без осадков.







Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды потребители на улицах Минской, 4б, 4б к1; Московской, Московская, 77, 79, 79/1, 79/2, 81, 81а, 83; Папина, 31а, 33, 35, 37, 39; Прудной, 2; на проспекте Победы, 106а, а также в частном секторе улицы Прудной.







Отключение света

С 9:00 до 17:00 проведут без электричества жители улиц Бабушкина, Барабанщикова, Басинского, Васильковой, Вильямся, Грибоедова, Грушевой, Дальней, Земляничной, Знаменкого, Ивовой, Кирова, К.Либкхнета, Ковалёва, Комсомольской, Красивой, Лозовой, Моршанской, Нектарной, Ореховой, Патриса Лумумбы, Полунина, Радужной, Ромашковой, Свердлова, Фиалковой, Черешневой, Чкалова, Энергостроителей, садоводчества «Дачный-1».







В этот же период времени возможно отключение света до 3-х часов на улицах 3-е Сентября, Адмирала Макарова, Боровой, Волгоградской, Воронежской 1-й, Воронежской 2-й, Гвардейской, Донской, З.Космодемьянской, Красина, Песчаной, Седова, Станиславского, Чехова.

Пробки

Первые весенние пробки красного цвета образовались около 6 утра на улицах Неделина, Первомайской и Советской. Сегодня пятница, а потому заторов на дорогах будет особенно много. Выручить способны «Яндекс-карты» и аналогичные приложения, но лишь тем, что иногда покажут, где скопления машин чуть меньше.

Зоопарк

Липецкий зверинец приглашает сегодня не только посмотреть животных, а в 14:00 состоится экскурсия под названием «Такие разные кошки» (6+). Она пройдет в зоопарке (ул. К.Маркса. вл.9) в павильоне «Зимний сад» и будет посвящена Дню кошек, который отмечают как раз в первый день весны.







Отмена концерта

Концерт в рамках проекта «Камерные встречи», который должен был состоятся сегодня в 19:00 в липецком Доме музыки, отменён по техническим причинам, сообщили в учреждении.







Любительский театр

Сходить сегодня можно, например, в Липецкую универсальную научную библиотеку (ул. Кузнечная. 2), в которой в 17:00 покажут постановку «Верная жена» по комедийной пьесе английского писателя и драматурга Сомерсета Моэма.

Сыграют актёры любительского театра, среди которых немало известных людей. Например, Борис Бужор – автор пьесы «Мужской стриптиз», которая с успехом идёт на сцене липецкого театра драмы. Или Ольга Дулина – преподаватель, которая ведёт в библиотеке заседания клуба «Филология» с бесплатными уроками русского языка.







Вход свободный.



Инклюзивный театр

А в резиденции «Арт-Завод», что в ДК «Сокол» (ул. Константиновой, 3) в 15:00 покажут спектакль от народного инклюзивного театра «Лестница», который называется «Боюсь…люблю…мечтаю».







На сцене выступят артисты с ОВЗ, инвалидностью и без. Текст сценария состоит из откровенных высказываний артистов театра на темы «Страх», «Любовь» и «Мечты». Их мысли звучат со сцены в аудиозаписях и в «живых» монологах . А также включены отрывки из поэтических произведений Е. Евтушенко, Р. Рождественского, В. Маяковского, К. Потапова, А. Введенского.

Посмотреть можно бесплатно.

Большой формат

В Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) сегодня в 17:00 состоится торжественное открытие выставки «Большой формат» (6+), посвященной 70-летию Липецкой области.

На ней будут представлены произведения живописи и графики липецких художников, выполненные в различных жанрах. Объединяет их одно – размеры.











- Крупные картины хорошо смотрятся на выставках. Они организуют пространство и создают впечатление торжественности и монументальности. Размер влияет на манеру живописи, на само композиционное решение работы, - считают в Центре.

Русский самовар

В это же время – в 17:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) откроется выставка авторской куклы «Русский самовар».

Её представит студия авторской куклы «Зазеркалье». На выставке вы увидите множество кукол в русских народных и классических нарядах, предметы рукоделия и, конечно, традиционный самовар.



Фото vk.com/zazerkalye_doll



Выставка продлится до 2 июня, вход свободный. Музей работает ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 18:00.

Чем мы хуже Штирлица?

У крупных фирм имеются службы безопасности, связи в нужных организациях и всё необходимое, чтобы перед трудоустройством собрать сведения о потенциальном сотруднике. Но и простые липчане стали не лыком шиты и в меру своих возможностей тоже проверяют информацию о работодателе. Причём это делают 8 человек из 10-ти, выяснили в ходе опроса сотрудники сервиса SuperJob.

78% липчан проверяет работодателя, прежде чем отправить ему резюме или пойти на собеседование. Только 10% не делают этого: «Ищу работу в государственной структуре»; «На собеседовании всё увижу».







Больше всего тех, кто собирает и тщательно анализирует информацию о будущем месте работы, среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц - 83%.



Сведения о работодателях, которые чаще всего изучают в интернете, — отзывы бывших сотрудников. Соискатели также ищут данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах.

Дорогие липчане! Поздравляем вас с наступлением долгожданной весны! Желаем, чтобы она принесла только тепло, радостные эмоции и хорошие новости. Куда идти за новостями, вы прекрасно знаете: GOROD48, за которым давно закрепилась репутация электронного имени Липецка, всегда раз вооружить вас сведениями по любому вопросу. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.