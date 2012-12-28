На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Еще почти два десятка улиц 29 февраля останутся без света.

Так, из-за ремонтных работ на сетях без холодной воды 29 февраля останутся жители девяти улиц, сообщили в «РВК-Липецк».С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 14, 16 по улице Ильича, №№ 10, 12, 13, 14, 15, 17 по улице Бачурина, №№ 1, 2, 2а, 4, 5, 7 по улице Волгоградской, №№ 17, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23 по улице Коммунистической, №№ 6, 6а, 9а, 11б, 13а, 15а по улице Жуковского, №№ 41, 41а, 43, 45, 45а, 47, 49, 49а, 53, 55/2 по улице Гагарина, № 12 по улице Семашко, №№ 31а, 33, 35, 37, 39 по улице Папина, № 106а по проспекту Победы.Воду подвезут по адресам: улица Ильича, 14, улица Семашко, 12, проспект Победы, 106а, а также по заявкам потребителей.После окончания работ возможно повышение мутности воды.29 февраля энергетики будут проводить установку приборов учета электроэнергии и плановые ремонтные работы на электрических сетях.С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета без света останутся улицы Гоголя, Ватутина, переулки Балакирева, Яблочкина, Лесной, 1-й Лесной, 1-й Садовый, Театральный, Моторный.С 09:00 до 17:00 отключат электричество из-за ремонтных работ на сетях на улице Сокольской в Сселках, в садоводчестве «Металлург-6». Также обесточат улицы Крупской, Бабушкина, Кирова, Чкалова, Меркулова, Катукова, Комсомольскую, проспект Победы.