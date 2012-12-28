Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
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Коронавирус
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сегодня, 16:02
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За неделю от COVID-19 погибли три жителя Липецкой области
Такое число умерших держится вторую неделю подряд.
В Липецкой области выявлены 168 заболевших COVID-19, на 16 больше, чем неделю назад. Снова чаще выросло число госпитализаций — 29 против 16 неделей ранее. Но и выздоравливать стали чаще — 203 человека за последнюю неделю. Неделей ранее врачи выписали 111 человек.
В стране за восьмую неделю 2024 года госпитализированы 2 970 человек. Количество госпитализаций снизилось на 7,6%. А выздоровели 26 930 человек, это тоже немного меньше, чем неделей ранее.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 8,7%», — сообщает сайт объясняем.рф.
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