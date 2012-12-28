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сегодня, 09:57
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На трассе Липецк-Грязи столкнулись «Рено» и «Дэу»: пострадали оба водителя

26 февраля на дорогах области зафиксировано 21 ДТП, в одной из аварий пострадали люди.

Авария с пострадавшими произошла в начале восьмого вечера на трассе Липецк – Грязи: столкнулись автомобили «Рено» с 23-летним водителем и «Дэу» с 34-летним мужчиной за рулем. Оба водителя госпитализированы.

«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2547 нарушений ПДД. К административной ответственности привлечены двое пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности – 89. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2292 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.


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Комментарии (1)

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Сначала новые
?
19 минут назад
А сегодня, только в городе 7 аварий было. А адекватные за рулем есть?
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