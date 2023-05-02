Сегодня в Липецке: презентация книги, разговоры о еде и липчан на рынке труда заменят москвичами?

Рассказываем всё самое главное про последний вторник зимы.

Без снега

Температура составит от 0 до -2 градусов. День пройдёт без осадков.







Отключения воды

С 9:00 и до окончания ремонтных работ отключат холодную воду в домах на улицах Вавилова, 12; Шевченко, 1, 4, 5.

С 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом жители домов на улицах Амурской, 2, 4, 5; Аносова, 2, 4; Гайдара, 25, 23, 21, 12, 19, 17, 15, 13, 4, 2, 3, 2а, 2б, 2б литр/1, 2б/2; Задорожной, 24; Кротевича, 1, 3, 5; Левобережной, 1, 1а, 1б, 3, 5, ст. 2, 28; Орловской, 31; Островского, 2; Разина, 1; Шкатова, 23, 25, 26; площади Мира, 1д, 1д/1, 5, 6, 6а; проспекта 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20. В это же время перекроют воду в частном секторе на улицах Амурской, Береговой. Винницкой, Волжской, Гайдара, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Задорожной, Кротевича, Леваневского, Нахимова, Одоевского, Островского, Пляжной, Подсобное хозяйство, Рыбалко, Садовой, Санитарной, Харьковской, Чайковского, Шахтёрской, Шкатова, Щорса.







Кроме того с 10:00 в связи с ремонтными работами возможно понижение давления холодной воды в домах района НЛМК.

Отключение света

С 8:00 до 16:00 отключат электричество на улице Зегеля, а с 9:00 до 17:00 - на улицах Бабушкина, Детской, Кирова, Чкалова, Юношеской, в переулке Рудничном.







Возможно отключения до 3-х часов в промежутке с 8:00 до 18:00 на улицах Докучаева, Лобачевского, Матросов, Новосёлов, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Целинной, Цимлянской, на проезде Ильича; а с 9:00 до 17:00 – на улицах Гайдара, Станционной, Нахимова.

Пробки

Заторы начались в Липецке с раннего утра. Уже в 6 часов пробки красного цвета появились на мосту через Каменный лог в районе Центрального рынка и на пересечении улиц Московской и Циолковского. Выручить в пути вас смогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. По крайней мере, они покажут, где пробки меньше.

Классическая скрипка (6+)

Посвятить сегодняшний вечер музыке предлагает Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2).

В 18:30 в рамках проекта «Музыка на закате» выступит скрипач Артём Реутов. В его исполнении прозвучат произведения великих композиторов и мастеров классического жанра.

Вход – любая бумажная купюра.





Фото vk.com/reutov.artem

Где музыка берёт начало (6+)

А в детской музыкальной школе № 8 (15-й микрорайон, 5/2) в 17:30 состоится концерт лучших воспитанников «Где музыка берёт начало», посвящённый 90-летию со дня рождения знаменитого композитора Ефима Крылатого. В программе прозвучит музыка и песни маэстро.



Фото vk.com/club171459540



Вход свободный.

Здоровое питания (16+)

В центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) сегодня поговорят действительно о важном. В 12:30 состоится нескучная лекция специалистов Центра медицинской профилактики «Принципы здорового питания». Можно узнать много нового и скорректировать свой рацион ради здоровья и стройно фигуры.







А в библиотечно-информационном центре «Социальном» (ул. Липовская, 2а) тему еды продолжат в 16:00 на лекции «Секреты бабушкиных рецептов», где поделятся старинными способами приготовления полезных блюд.

Презентация книги (16+)

В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 15:00 свою новую книгу презентует член Союза российских писателей поэтесса Надежда Вольская.



Фото vk.com/lib48ru



Выпускница ЛГПУ пишет стихи уже два десятилетия, нынешний сборник «По звёздному роду» - третий в ей биографии. Вольская с удовольствием встретится с читателями и ответит на вопросы о творчестве.

Вход свободный.

Пора в плей-офф (6+)

Сегодня молодёжный хоккейный «Липецк» может выполнить свою задачу на сезон. Липчанам достаточно не проиграть в основное время «ЭкоНиве-Боброву» из Воронежской области. Пусть соперник и занимает 3-е место в Восточной конференции НМХЛ,но задача вполне по силам.







Игра состоится во дворце спорта «Звездный» (ул. Терешковой, 13) в 18:30.

Обратная сторона удалёнки

Сотрудники на удалённой работе есть уже в каждой третьей компании Липецка, выяснили социологи SuperJob. Правда, появилось и одно «но». В качестве удалёнщиков всё чаще начали нанимать жителей Москвы и Санкт-Петербурга.







Правда, пока доля удалёнщиков невелика в 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности. Чаще всего на дистанционной занятости оставляют программистов, бухгалтеров и специалистов по продажам.



Персонал, работающий дистанционно из-за рубежа, сегодня есть только в 3% компаний.

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