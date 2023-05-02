Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Происшествия
В Липецке появился бургомистр
Общество
На остановке «Коксохим» нашли труп
Происшествия
На 11-летнюю девочку напали по дороге из школы на глазах матери
Происшествия
После праздничной вечеринки спасатели освободили двух девушек от наручников
Общество
31-летняя ельчанка покончила с собой
Происшествия
Липчанин потерял на улице Катукова 40 000 рублей
Происшествия
43-летний липчанин погиб, выпав с девятого этажа
Происшествия
Липецкая вечЁрка: уничтожение беспилотника, праздничные смерти и неожиданные гости
Общество
В Липецкой области ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя
Общество
Читать все
«Основные жалобы горожан — на состояние дворов, ледяную колею, замусоренность контейнерных площадок»
Общество
Деревья пилят — бревна летят: куском ствола разрушило балкон
Общество
В Липецкой области подорожали стройматериалы
Общество
После праздничной вечеринки спасатели освободили двух девушек от наручников
Общество
Статистика: в январе дорожало подсолнечное масло и дешевели яйца
Экономика
В Липецке будут работать 55 мобильных пунктов вакцинации от бешенства
Общество
На трех десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: презентация книги, разговоры о еде и липчан на рынке труда заменят москвичами?
Общество
Липецкая вечЁрка: уничтожение беспилотника, праздничные смерти и неожиданные гости
Общество
В пользу покупателя учебного курса присуждено 52 500 рублей
Общество
Читать все
Общество
366
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: презентация книги, разговоры о еде и липчан на рынке труда заменят москвичами?

Рассказываем всё самое главное про последний вторник зимы.

Без снега

Температура составит от 0 до -2 градусов. День пройдёт без осадков.

DSC09416112.jpg

Отключения воды

С 9:00 и до окончания ремонтных работ отключат холодную воду в домах на улицах Вавилова, 12; Шевченко, 1, 4, 5.

С 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом жители домов на улицах Амурской, 2, 4, 5; Аносова, 2, 4; Гайдара, 25, 23, 21, 12, 19, 17, 15, 13, 4, 2, 3, 2а, 2б, 2б литр/1, 2б/2; Задорожной, 24; Кротевича, 1, 3, 5; Левобережной, 1, 1а, 1б, 3, 5, ст. 2, 28; Орловской, 31; Островского, 2; Разина, 1; Шкатова, 23, 25, 26; площади Мира, 1д, 1д/1, 5, 6, 6а; проспекта 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20. В это же время перекроют воду в частном секторе на улицах Амурской, Береговой. Винницкой, Волжской, Гайдара, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Задорожной, Кротевича, Леваневского, Нахимова, Одоевского, Островского, Пляжной, Подсобное хозяйство, Рыбалко, Садовой, Санитарной, Харьковской, Чайковского, Шахтёрской, Шкатова, Щорса.

WhatsApp Image 2023-05-02 at 15.11.18 (6).jpeg

Кроме того с 10:00 в связи с ремонтными работами возможно понижение давления холодной воды в домах района НЛМК.

Отключение света

С 8:00 до 16:00 отключат электричество на улице Зегеля, а с 9:00 до 17:00 - на улицах Бабушкина, Детской, Кирова, Чкалова, Юношеской, в переулке Рудничном.

IMG_0358.JPG

Возможно отключения до 3-х часов в промежутке с 8:00 до 18:00 на улицах Докучаева, Лобачевского, Матросов, Новосёлов, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Целинной, Цимлянской, на проезде Ильича; а с 9:00 до 17:00 – на улицах Гайдара, Станционной, Нахимова.

Пробки

Заторы начались в Липецке с раннего утра. Уже в 6 часов пробки красного цвета появились на мосту через Каменный лог в районе Центрального рынка и на пересечении улиц Московской и Циолковского. Выручить в пути вас смогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. По крайней мере, они покажут, где пробки меньше.

Классическая скрипка (6+)

Посвятить сегодняшний вечер музыке предлагает Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2).

В 18:30 в рамках проекта «Музыка на закате» выступит скрипач Артём Реутов. В его исполнении прозвучат произведения великих композиторов и мастеров классического жанра.

Вход – любая бумажная купюра.

w_bf77bc69.jpg

Фото vk.com/reutov.artem

Где музыка берёт начало (6+)

А в детской музыкальной школе № 8 (15-й микрорайон, 5/2) в 17:30 состоится концерт лучших воспитанников «Где музыка берёт начало», посвящённый 90-летию со дня рождения знаменитого композитора Ефима Крылатого. В программе прозвучит музыка и песни маэстро.

03So33FVaBE.jpg

Фото vk.com/club171459540

Вход свободный.

Здоровое питания (16+)

В центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) сегодня поговорят действительно о важном. В 12:30 состоится нескучная лекция специалистов Центра медицинской профилактики «Принципы здорового питания». Можно узнать много нового и скорректировать свой рацион ради здоровья и стройно фигуры.

DSC_211522.jpg

А в библиотечно-информационном центре «Социальном» (ул. Липовская, 2а) тему еды продолжат в 16:00 на лекции «Секреты бабушкиных рецептов», где поделятся старинными способами приготовления полезных блюд.

Презентация книги (16+)

В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 15:00 свою новую книгу презентует член Союза российских писателей поэтесса Надежда Вольская.

gxWp9uF1698.jpg

Фото vk.com/lib48ru

Выпускница ЛГПУ пишет стихи уже два десятилетия, нынешний сборник «По звёздному роду» - третий в ей биографии. Вольская с удовольствием встретится с читателями и ответит на вопросы о творчестве.

Вход свободный.

Пора в плей-офф (6+)

Сегодня молодёжный хоккейный «Липецк» может выполнить свою задачу на сезон. Липчанам достаточно не проиграть в основное время «ЭкоНиве-Боброву» из Воронежской области. Пусть соперник и занимает 3-е место в Восточной конференции НМХЛ,но задача вполне по силам.

3j7o8olt8fav3psnbbe4uq7k4hseczlo.JPG

Игра состоится во дворце спорта «Звездный» (ул. Терешковой, 13) в 18:30.

Обратная сторона удалёнки

Сотрудники на удалённой работе есть уже в каждой третьей компании Липецка, выяснили социологи SuperJob. Правда, появилось и одно «но». В качестве удалёнщиков всё чаще начали нанимать жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

DSC098691.jpg

Правда, пока доля удалёнщиков невелика в 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности. Чаще всего на дистанционной занятости оставляют программистов, бухгалтеров и специалистов по продажам.

Персонал, работающий дистанционно из-за рубежа, сегодня есть только в 3% компаний.

Дорогие липчане! Мы надеемся, что у вас нет проблем с работой. А за отсутствие проблем с новостями отвечает GOROD48. Всего несколько заходов в день на самый читаемый сайт Липецкой области сделают вас весьма информированным человеком. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.

Сегодня в Липецке
0
0
1
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
2 минуты назад
А у нас и так в свете ЖКХ похоже все на удаленке , моло того ещё и Экопром тоже на удаленке судя по мусору во дворах. Куда же смотрит санэпедемстанция? Скоро весна и запах будет не вообразимыйда ДИОР УЛИЧНЫЙ к таму же грызуны разведутся. Хотя они уже и так бегают.
Ответить
Литературовед
22 минуты назад
"Жители Москвы, стеснённые жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки". (И. Ильф, Е. Петров "Двенадцать стульев").
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru