38-летний липчанин проткнул 53-летней сожительнице ногу и она истекла кровью

Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу на время следствия.

Суд арестовал на время следствия 38-летнего жителя Липецка, подозревамого в смертельном ранении сожительницы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).«По данным следствия, 21 февраля в квартире на улице Юношеской пьяный подозреваемый нанес 53-летней сожительнице удары ножом, один из которых пришелся ей в ногу и повредил артерию. Женщина умерла от кровопотери», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

Следователь и криминалист регионального СК России зафиксировали в квартире следы особо тяжкого преступления и изъяли орудие убийства. Мужчина признал вину частично, и выдвинув свою версию произошедшего.