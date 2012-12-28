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599
47 минут назад
1

38-летний липчанин проткнул 53-летней сожительнице ногу и она истекла кровью

Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу на время следствия. 

Суд арестовал на время следствия 38-летнего жителя Липецка, подозревамого в смертельном ранении сожительницы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«По данным следствия, 21 февраля в квартире на улице Юношеской пьяный подозреваемый нанес 53-летней сожительнице удары ножом, один из которых пришелся ей в ногу и повредил артерию. Женщина умерла от кровопотери», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета. 

Следователь и криминалист регионального СК России зафиксировали в квартире следы особо тяжкого преступления и изъяли орудие убийства. Мужчина признал вину частично, и выдвинув свою версию произошедшего.
поножовщина
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Комментарии (1)

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александр
23 минуты назад
интересно послушать его версию
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