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Происшествия
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47 минут назад
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38-летний липчанин проткнул 53-летней сожительнице ногу и она истекла кровью
Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу на время следствия.
«По данным следствия, 21 февраля в квартире на улице Юношеской пьяный подозреваемый нанес 53-летней сожительнице удары ножом, один из которых пришелся ей в ногу и повредил артерию. Женщина умерла от кровопотери», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Следователь и криминалист регионального СК России зафиксировали в квартире следы особо тяжкого преступления и изъяли орудие убийства. Мужчина признал вину частично, и выдвинув свою версию произошедшего.
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