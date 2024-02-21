В Ростовской области открыт новый завод

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в церемонии открытия завода по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов, сообщает Лента.ру
.
Вместе с гендиректором «Ростсельмаша» Валерием Мальцевым губернатор дал старт работе нового производства.
С выходом на полную мощность завод ежегодно сможет обеспечивать трансмиссиями, мостами и редукторами около 10 тысяч единиц техники компании. Часть продукции будет использоваться при производстве дорожно-строительных машин. На предприятии планируется открыть 500 рабочих мест.
Комментарии