Сегодня в Липецке: встречаем грачей, священник с кулаками и перебои с водой у половины города

Представляем информационную картину наступившего вторника.

В Липецке станет немного прохладнее: днём от +2 до +4 градусов. Кроме того, возможны осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Как сказал поэт про не желающую сдавать позиции зиму: «И снега прихватя, пустила, убегая, в прекрасное дитя».









С 10:00 до завершения ремонтных работ прикроют холодную воду:





- пр-д Универсальный, 1, 1а, 1г, 1в, 2 стр.2.









- ул. Р. Зорге.









Вообще зёрна начали собирать в Восточной Азии на территориях современных Китая, Японии, Кореи и Тайваня. Оттуда гречка попала в Византию, а далее греческие купцы завезли её в славянские земли. Поэтому у нас китайскую крупу начали называть греческой.









В 14:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится творческая встреча с отцом Геннадием Рязанцевым-Седогиным (12+).









В честь Года единства народов России. На стендах оживут яркие кадры со свадеб из разных уголков страны. В итоге посетителям за один день удастся побывать на 15 свадьбах сразу, при этом не просто посмотреть фото, но и прямо на месте получить пояснения и узнать подробности.













Фото vk.com/liplib

В 15:00 на втором этаже ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) начнётся мастер-класс по дэнсхоллу (12+).









У липчан в возрасте от 18 лет до 35 лет есть возможность попасть в бесплатную школу фотографа дикой природы «Чудо всюду».





Прием заявок продлится до 26 апреля. Кандидатам необходимо заполнить анкету и прикрепить портфолио своих работ на официальном сайте проекта













Женщины соглашаются с этим чаще мужчин – 68% против 52%. В пользу диплома о высшем образовании больше верят люди старшего поколения: среди тех, кому за 45 лет таких 71%. Естественно, те, кто зарабатывает больше (и почти наверняка имеет диплом) гораздо чаще убеждены в пользе «вышки»: среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц таких 70%.









- ул. Гагарина, 110б;- ул. Московская, 37, 39, 41, 43, 45, 45/б, 47, 47а, 49, 49/1, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59;- пр-д Трубный, 1б, 3, 3в, 3г, 3д, 7/1, 8, вл 8а, 11б, 11в;Кроме того, в микрорайонах с 1-го по 19-й, а также «Взлётном», «Звездном», в центральной части Липецка, в районах Опытной станции и карьера будет снижено давление холодной воды.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Варшавская;- ул. Добровская;- ул. Д. Писарева, 55.- ул. Железногорская;- ул. И.С. Бурлакова д. 32, 34;- ул. Олимпийская, 11, 17б, 46;- ул. Патриотическая;- ул. П.П. Постышева, 49;Каждый раз для вашего удобства публикуем ссылку на приложение, которое может предупредить о заторах на дорогах.17 марта в мире празднуют День гречневой каши.Ещё сегодня день подводной лодки, а по народному календарю – день Герасима Грачевника. Считалось, что именно в этот день в русские земли возвращаются грачи. Всем известная картина Алексея Саврасова «Грачи прилетели», которую мы поместили вверху – это про сегодняшний день.Настоятель православного храма Михаила Архангела, публицист, поэт, прозаик, автор множества книг. В молодости – успешный боксёр. Будет наверняка интересно.В 14:00 в библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) 00 откроется передвижная фотовыставка «Свадьбы России»Продлится до 5 апреля, вход свободный.Речь идёт о музыкальном стиле, возникшем на Ямайке в конце 1970-х годов, как и «раггамаффин». С собой участникам нужно захватить удобную обувь и просторную одежду.Это федеральный проект, за его реализацию в регионе отвечает министерство молодежной политики Липецкой области. У победителей появится возможность съездить с фотоаппаратом на Алтай, в Бурятитю и Калмыкию.60% липчан заявили в опросе SuperJob, что иметь высшее образование — престижно.60% участников опроса отметили, что высшее образование полезно тем, что формирует профессиональные компетенции, 30% – учит самостоятельно приобретать знания на протяжении жизни.Лишь 9% обратили внимание, что не каждый «пед» и «политех» дают качественное образование. Залогом успеха является обучение только в престижном вузе.