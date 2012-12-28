Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
2006
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: встречаем грачей, священник с кулаками и перебои с водой у половины города

Представляем информационную картину наступившего вторника.

«Зима недаром злится…»

В Липецке станет немного прохладнее: днём от +2 до +4 градусов. Кроме того, возможны осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Как сказал поэт про не желающую сдавать позиции зиму: «И снега прихватя, пустила, убегая, в прекрасное дитя».

Отключение воды

С 10:00 до завершения ремонтных работ прикроют холодную воду:

- ул. Гагарина, 110б;
- ул. Московская, 37, 39, 41, 43, 45, 45/б, 47, 47а, 49, 49/1, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59;
- пр-д Трубный, 1б, 3, 3в, 3г, 3д, 7/1, 8, вл 8а, 11б, 11в;
- пр-д Универсальный, 1, 1а, 1г, 1в, 2 стр.2.

Кроме того, в микрорайонах с 1-го по 19-й, а также «Взлётном», «Звездном», в центральной части Липецка, в районах Опытной станции и карьера будет снижено давление холодной воды.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Варшавская;
- ул. Добровская;
- ул. Д. Писарева, 55.
- ул. Железногорская;
- ул. И.С. Бурлакова д. 32, 34;
- ул. Олимпийская, 11, 17б, 46;
- ул. Патриотическая;
- ул. П.П. Постышева, 49;
- ул. Р. Зорге.

Пробки

Пробки


Подлодка и греча

17 марта в мире празднуют День гречневой каши.

Вообще зёрна начали собирать в Восточной Азии на территориях современных Китая, Японии, Кореи и Тайваня. Оттуда гречка попала в Византию, а далее греческие купцы завезли её в славянские земли. Поэтому у нас китайскую крупу начали называть греческой.

Ещё сегодня день подводной лодки, а по народному календарю – день Герасима Грачевника. Считалось, что именно в этот день в русские земли возвращаются грачи. Всем известная картина Алексея Саврасова «Грачи прилетели», которую мы поместили вверху – это про сегодняшний день.

Писатель, священник, боксёр

В 14:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится творческая встреча с отцом Геннадием Рязанцевым-Седогиным (12+).

Настоятель православного храма Михаила Архангела, публицист, поэт, прозаик, автор множества книг. В молодости – успешный боксёр. Будет наверняка интересно.

Свадьбы народов мира

В 14:00 в библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) 00 откроется передвижная фотовыставка «Свадьбы России» (0+).

В честь Года единства народов России. На стендах оживут яркие кадры со свадеб из разных уголков страны. В итоге посетителям за один день удастся побывать на 15 свадьбах сразу, при этом не просто посмотреть фото, но и прямо на месте получить пояснения и узнать подробности.

Фото vk.com/liplib

Продлится до 5 апреля, вход свободный.

Танцевальный мастер-класс

В 15:00 на втором этаже ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) начнётся мастер-класс по дэнсхоллу (12+).

Речь идёт о музыкальном стиле, возникшем на Ямайке в конце 1970-х годов, как и «раггамаффин». С собой участникам нужно захватить удобную обувь и просторную одежду.

Школа молодого фотографа

У липчан в возрасте от 18 лет до 35 лет есть возможность попасть в бесплатную школу фотографа дикой природы «Чудо всюду».

Прием заявок продлится до 26 апреля. Кандидатам необходимо заполнить анкету и прикрепить портфолио своих работ на официальном сайте проекта.

Это федеральный проект, за его реализацию в регионе отвечает министерство молодежной политики Липецкой области. У победителей появится возможность съездить с фотоаппаратом на Алтай, в Бурятитю и Калмыкию.

Высшее образование

60% липчан заявили в опросе SuperJob, что иметь высшее образование — престижно.

Женщины соглашаются с этим чаще мужчин – 68% против 52%. В пользу диплома о высшем образовании больше верят люди старшего поколения: среди тех, кому за 45 лет таких 71%. Естественно, те, кто зарабатывает больше (и почти наверняка имеет диплом) гораздо чаще убеждены в пользе «вышки»: среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц таких 70%.

60% участников опроса отметили, что высшее образование полезно тем, что формирует профессиональные компетенции, 30% – учит самостоятельно приобретать знания на протяжении жизни.

Лишь 9% обратили внимание, что не каждый «пед» и «политех» дают качественное образование. Залогом успеха является обучение только в престижном вузе.

Сегодня в Липецке
0
2
0
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нервная мать
13 минут назад
Высшее образование - это дело нужное. Но получать его в нашей дыре бессмысленно. Работу достойную и оплачиваемую только "своим" готовят. А остальным работать за 30-50 тысяч пожизненно. А стоимость обучения в наших ВУЗах совсем не демократичная.
Ответить
Электорат
сегодня, 08:10
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить