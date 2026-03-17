Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
1552
сегодня, 15:43
8

Кусок панели отвалился от десятиэтажки на улице Папина

Жильцы дома говорят, что панель откололась во время работ УК. В управляющей компании уверяют, что только обследовали здание.

Сегодня утром откололась часть угловой панели десятого этажа дома № 31б по улице Папина. Кусок бетона рухнул на отмостку здания. К счастью, никто не пострадал.

Жильцы дома уверяют, что «производились ремонтные работы управляющей компании ООО «Приоритет». В результате выполнения работ произошло обрушение угловой части панели».





В УК «Приоритет» GOROD48 рассказали свою версию случившегося. Еще в феврале владелица одной из квартир сообщила УК, что панель, которая видна из ее окна, вот-вот может обломиться.

Возможно, это и произошло. В УК пообещали, что завтра альпинист промажет отвалившийся участок, а обвалившийся кусок панели уберут.

Сегодня в доме работал альпинист, в задачу которого входила фотофиксация дефектов фасада. Эти снимки нужны управляющей компании для обращения в Фонд капитального ремонта и городской департамент ЖКХ — фасаду дома 1991 года постройки срочно требуется капитальный ремонт (по плану капитальный ремонт намечен на 2044–2046 годы, в 2025 году в доме заменили лифты). Сотрудники управляющей компании даже предварительно обсудили с жильцами возможность дополнительных взносов за капремонт (примерно по 600 рублей с квартиры). УК «Приоритет» обслуживает дом с декабря 2025 года.
ЖКХ
0
4
8
5
6

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
реалист
53 минуты назад
надо проверить марку бетона отвалившегося куска и дальше все по списку
Ответить
1111
19 минут назад
Марка бетона М75 по проекту, кусок бетона упал, не рассыпался- все в норме
Ответить
злой
сегодня, 17:29
так фкр сказал, что фасады теперь не ремонтируют. И не понятно что там альпинист будет мазать? Наш дом 1974 года постройки кап ремонт СНОВА перенесли, а тут 1991 и уже кап ремонт нужен.
Ответить
Печально
сегодня, 16:43
Наш дом стоял на кап ремонт в 2027 году. Теперь перенесли на 2036. Т. Е. Дома без ремонта должны стоять по 40 лет с текущими крышками и облезлыми фасадами
Ответить
Строитель
сегодня, 16:26
Там уже кто-то эту панель мазал, судя по снимку. Армировать забуреватся и по новой подливать. Но не смесями а бетон марки 400, и ещё лет 200 простоит.
Ответить
гость
сегодня, 16:13
Какой ужас! Да там всë обрушится может ещë больше!
Ответить
Дед
сегодня, 16:08
Закрасить в цвет
Ответить
сегодня, 16:03
Необходимо убрать этот элемент из капитального ремонта! Капитальный ремонт фасада дома - слишком затратное мероприятие.
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить