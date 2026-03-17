Кусок панели отвалился от десятиэтажки на улице Папина

Жильцы дома говорят, что панель откололась во время работ УК. В управляющей компании уверяют, что только обследовали здание.

Сегодня утром откололась часть угловой панели десятого этажа дома № 31б по улице Папина. Кусок бетона рухнул на отмостку здания. К счастью, никто не пострадал.Жильцы дома уверяют, что «производились ремонтные работы управляющей компании ООО «Приоритет». В результате выполнения работ произошло обрушение угловой части панели».В УК «Приоритет» GOROD48 рассказали свою версию случившегося. Еще в феврале владелица одной из квартир сообщила УК, что панель, которая видна из ее окна, вот-вот может обломиться.Возможно, это и произошло. В УК пообещали, что завтра альпинист промажет отвалившийся участок, а обвалившийся кусок панели уберут.Сегодня в доме работал альпинист, в задачу которого входила фотофиксация дефектов фасада. Эти снимки нужны управляющей компании для обращения в Фонд капитального ремонта и городской департамент ЖКХ — фасаду дома 1991 года постройки срочно требуется капитальный ремонт (по плану капитальный ремонт намечен на 2044–2046 годы, в 2025 году в доме заменили лифты). Сотрудники управляющей компании даже предварительно обсудили с жильцами возможность дополнительных взносов за капремонт (примерно по 600 рублей с квартиры). УК «Приоритет» обслуживает дом с декабря 2025 года.