На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 17 марта станут ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк» — подачу ресурса ограничат жителям четырех улиц, еще в шести районах давление при подаче воды будет снижено.



С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 37, 39, 41, 43, 45, 45/б, 47, 47а, 49, 49/1, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59 по улице Московской, №№ 1, 1а, 1в, 1г, 2 стр.2 по проезду Универсальному, № 110б по улице Гагарина, №№ 1б, 3, 3в, 3г, 3д, 7/1, 8, вл. 8а, 11б, 11в по проезду Трубному.Также до завершения ремонтных работ возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей микрорайонов 19-го, Взлетного, Звездного, районов Опытной станции, Карьера, центра города.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.17 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 49 по улице Постышева, №№ 32, 34 по улице Бурлакова, №№ 11, 17б, 46 по улице Олимпийской, № 55 по улице Писарева, обесточат улицы Варшавскую, Добровскую, Железногорскую, Рихарда Зорге, Патриотическую.