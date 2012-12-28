Общество
1303
сегодня, 18:10
1

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 17 марта станут ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк» — подачу ресурса ограничат жителям четырех улиц, еще в шести районах давление при подаче воды будет снижено. 

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 37, 39, 41, 43, 45, 45/б, 47, 47а, 49, 49/1, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59 по улице Московской, №№ 1, 1а, 1в, 1г, 2 стр.2 по проезду Универсальному, № 110б по улице Гагарина, №№ 1б, 3, 3в, 3г, 3д, 7/1, 8, вл. 8а, 11б, 11в по проезду Трубному. 

Также до завершения ремонтных работ возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей микрорайонов 19-го, Взлетного, Звездного, районов Опытной станции, Карьера, центра города. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
17 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 49 по улице Постышева, №№ 32, 34 по улице Бурлакова, №№ 11, 17б, 46 по улице Олимпийской, № 55 по улице Писарева, обесточат улицы Варшавскую, Добровскую, Железногорскую, Рихарда Зорге, Патриотическую.

Комментарии (1)

Короче
сегодня, 20:29
Я уж не знал что думать а тут бац и отключили
