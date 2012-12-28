Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
сегодня, 15:10
Пять внуков, 11 правнуков и два праправнука: ельчанка Клавдия Трейгер празднует 100-летие
После войны коренная ельчанка оказалась на Дальнем Востоке, где встретила мужа и создала семью. В 1968 году семья переехала в Елец.
«В самом начале Великой Отечественной войны Клавдии Никитичне было всего 15 лет. После войны по воле судьбы она оказалась на Дальнем Востоке, где встретила своего мужа и создала семью. У них родилось трое детей. В 1968 году многодетная семья переехала в Елец, на родину Клавдии Никитичны. Здесь супруги продолжили честно трудиться и растить молодое поколение. Сегодня Клавдия Никитична — по-настоящему богатый человек, окруженный любовью своей большой семьи: у нее 5 внуков, 11 правнуков и 2 праправнука. Внук и правнук женщины сейчас на СВО», — рассказал в своём Telegram-канале Вячеслав Жабин.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе министерства социальной политики Липецкой области, в регионе — 86 долгожителей, которым 100 и более лет.
