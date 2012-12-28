Пять внуков, 11 правнуков и два праправнука: ельчанка Клавдия Трейгер празднует 100-летие

Сегодня свой столетний юбилей отмечает коренная ельчанка, труженица тыла Клавдия Трейгер. С Днём рождения её поздравил мэр Ельца Вячеслав Жабин.«В самом начале Великой Отечественной войны Клавдии Никитичне было всего 15 лет. После войны по воле судьбы она оказалась на Дальнем Востоке, где встретила своего мужа и создала семью. У них родилось трое детей. В 1968 году многодетная семья переехала в Елец, на родину Клавдии Никитичны. Здесь супруги продолжили честно трудиться и растить молодое поколение. Сегодня Клавдия Никитична — по-настоящему богатый человек, окруженный любовью своей большой семьи: у нее 5 внуков, 11 правнуков и 2 праправнука. Внук и правнук женщины сейчас на СВО», — рассказал в своём Telegram-канале Вячеслав Жабин.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе министерства социальной политики Липецкой области, в регионе — 86 долгожителей, которым 100 и более лет.