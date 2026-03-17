Без малого неделю из колодцев в центре Липецка сочится вода

Работу по ликвидации утечки компания «РВК-Липецк» уже запланировала.

12 марта жители центра Липецка заметили утечку воды из колодца у дома № 30 по улице Гагарина. Как оказалось, в компании «РВК-Липецк» о ней знают, и сети у этого дома включены в план ремонтных работ.«Восстановительные работы будут производиться с учётом текущих аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ», — рассказали GOROD48 в компании.