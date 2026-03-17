Общество
2216
17.03.2026 13:59
11

Без малого неделю из колодцев в центре Липецка сочится вода

Работу по ликвидации утечки компания «РВК-Липецк» уже запланировала.

12 марта жители центра Липецка заметили утечку воды из колодца у дома № 30 по улице Гагарина. Как оказалось, в компании «РВК-Липецк» о ней знают, и сети у этого дома включены в план ремонтных работ. 

«Восстановительные работы будут производиться с учётом текущих аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ», — рассказали GOROD48 в компании.

Комментарии (11)

СССР
17.03.2026 18:44
Такими темпами липецк скоро под землю уйдёт.
Мефодий
17.03.2026 17:54
Зачем спешить, все-равно жильцы оплатят утечку
Житель
17.03.2026 17:01
Зато зарплату ответственные люди нашего города регулярно плолучают.
САИ
17.03.2026 16:08
Первый раз слышу, чтобы аварии устраняли в плановом порядке!
Александр Николаевич
17.03.2026 15:48
Что неделю,у соседнего дома- по адресу Липовская 5/2 уже 3 недели из колодца течёт вода и всем хоть бы что,ау,ау,ау управляшки или кто ответственные за этот участок проснитесь!.
Сингл
17.03.2026 17:01
А-а-а, липовская. Да там 40 лет ежегодно роют. Толку то?
ул. Меркулова
17.03.2026 15:27
напротив поликлиники № 7 , возле светофора, уже фонтан бьет из колодца, вонища стоит, пройти мимо невозможно, не закрыв нос.
Елена
17.03.2026 15:02
в этом месте постоянно течет, неужели нельзя отремонтировать так, что бы не текло...
Гость
17.03.2026 14:44
Если я просрочу поверку счётчиков на воду с меня 3 шкуры в 3х кратном размере сдерут. Так вот каким макаром они воду эту отбивают которая течет неделями по улицам.
Надежда Кадышева
17.03.2026 14:36
Течёт ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей...
Коренной житель
17.03.2026 14:14
Утечка питьевой воды в таком количестве -это аварийная ситуация и преступная халатность со стороны эксплуатирующей организации. Приезжали сотрудники постояли пару часов и уехали. Со стороны ЖКХ города надо актировать и в суд. Все сроки нормативные уже прошли.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
