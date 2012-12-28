Грузовик наехал на правую руку находящегося в смотровой рабочего — ему выплатят 400 000 рублей

Мужчина стал инвалидом.

Прокуратура Правобережного района Липецка добилась выплаты 400 000 рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему на производстве сотруднику учреждения благоустройства.По данным пресс-службы областной прокуратуры, когда мужчина находился в смотровой яме, ему на правую руку наехал грузовик. В результате пострадавший перенес четыре операции, но всё равно остался инвалидом: ему установлена вторая группа инвалидности с утратой трудоспособности на 80%.Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ.