Александр Бастрыкин затребовал данные по делу о пропавших с липецкой штрафстоянки автомобилях
Липецкая вечЁрка: в центре города развратник приставал к детям, нападение на врача и отключение газа
Под видом домушника 32-летний мужчина похитил почти полмиллиона рублей у своей родственницы
Происшествия
1537
сегодня, 14:10
2
Следователи просят откликнуться девушек, пострадавших от развратных действий
Напомним, его задержали после обращения к правоохранителям родителей 13-ти и 14-летних девочек. По данным следствия, в феврале 2024 года на улицах Первомайской и Октябрьской он совершил в отношении школьниц развратные действия и скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних). Задержанный арестован на время следствия.
«С целью установления возможных аналогичных фактов его преступной деятельности просьба к пострадавшим от действий подозреваемого обратиться по телефонам дежурного по следственному управлению : +79107429827 или 123, а также в дежурную часть УМВД России по Липецкой области: 8 (4742) 369 160 или 02», — говорится в сообщении СК.
0
0
8
1
2
Комментарии (2)