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сегодня, 14:10
2

Следователи просят откликнуться девушек, пострадавших от развратных действий

Региональное управление следственного комитета просит откликнутся девушек, которые могли пострадать от действий недавно задержанного в Липецке 34-летнего мужчины.

Напомним, его задержали после обращения к правоохранителям родителей 13-ти и 14-летних девочек. По данным следствия, в феврале 2024 года на улицах Первомайской и Октябрьской он совершил в отношении школьниц развратные действия и скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних). Задержанный арестован на время следствия. 

«С целью установления возможных аналогичных фактов его преступной деятельности просьба к пострадавшим от действий подозреваемого обратиться по телефонам дежурного по следственному управлению : +79107429827 или 123, а также в дежурную часть УМВД России по Липецкой области: 8 (4742) 369 160 или 02»— говорится в сообщении СК.

сексуальное насилие
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Комментарии (2)

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Сначала новые
О
сегодня, 14:24
На 34 года совсем не похож .. На 54
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Кузькин отец
сегодня, 14:24
Хорошо что всё-таки догадались на этот раз лицо не закрывать: может теперь и правда кто-нибудь опознает.
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