Следователи просят откликнуться девушек, пострадавших от развратных действий

Региональное управление следственного комитета просит откликнутся девушек, которые могли пострадать от действий недавно задержанного в Липецке 34-летнего мужчины.Напомним, его задержали после обращения к правоохранителям родителей 13-ти и 14-летних девочек. По данным следствия, в феврале 2024 года на улицах Первомайской и Октябрьской он совершил в отношении школьниц развратные действия и скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних). Задержанный арестован на время следствия.

«С целью установления возможных аналогичных фактов его преступной деятельности просьба к пострадавшим от действий подозреваемого обратиться по телефонам дежурного по следственному управлению : +79107429827 или 123, а также в дежурную часть УМВД России по Липецкой области: 8 (4742) 369 160 или 02», — говорится в сообщении СК.