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1224
сегодня, 16:45
7

Машина ГБР залетела на снежный отвал

Водитель уходил от столкновения.

Днем 14 февраля на улице Терешковой в Липецке автомобиль группы быстрого реагирования охранного предприятия залетел на ледяной отвал.

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По словам очевидцев, охранники двигались со стороны железнодорожного вокзала на вызов, когда с второстепенной дороги начал выезжать автомобиль «Мазда». Чтобы избежать столкновения, водитель служебной «Лады Гранты» вывернул руль влево, после чего через полосы встречного потока, машина заехала на снежный отвал, по пути зацепив столб со знаками.

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ДТП обошлось без пострадавших.
ДТП
ГБР
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Шо
56 минут назад
Опять спали?
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Житель
58 минут назад
Нечего рулем крутить - бей в своей полосе. А если б на встречке машины ехали? Точно за рулем профессионал был? Или в ГБР водители любители?
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Семён Семёныч
5 минут назад
Откуда в ГБРах водители-профессионалы? Были бы такие - работали бы по специальности.
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Гость.
59 минут назад
Если бы и скорость по такой дороге не превышала бы 20-30 метров, то так залететь не возможно. Вылетела по самые УШИ да ещё и с трамплина.
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Думаю
53 минуты назад
Под 80 летел,так его вызвали на помощь.
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Дед
сегодня, 17:18
Работяги придремали
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Ильич
сегодня, 16:55
" Водитель машины" не виноват,столб дорожный - виновен!
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