Машина ГБР залетела на снежный отвал

Водитель уходил от столкновения.



Днем 14 февраля на улице Терешковой в Липецке автомобиль группы быстрого реагирования охранного предприятия залетел на ледяной отвал.По словам очевидцев, охранники двигались со стороны железнодорожного вокзала на вызов, когда с второстепенной дороги начал выезжать автомобиль «Мазда». Чтобы избежать столкновения, водитель служебной «Лады Гранты» вывернул руль влево, после чего через полосы встречного потока, машина заехала на снежный отвал, по пути зацепив столб со знаками.ДТП обошлось без пострадавших.