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Общество
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28 минут назад
Можно ли парковаться на улице Первомайской?
В преддверии перекрытия горбатого моста на Первомайской установлены запрещающие парковку знаки. Однако перекрытие движения по мосту отложено.
Напомним, эти знаки установлены на прошлой неделе, так как с 10 февраля Первомайская на время ремонта горбатого моста должна была стать дублером улицы Советской. Однако перекрытие моста сдвинулось, а знаки на Первомайской так и остались.
В пресс-службе мэрии на вопрос, можно ли парковаться на улице Первомайской, дали однозначный ответ — нет. Правила дорожного движения надо соблюдать.
Нарушение требований знака 3.27 «Остановка запрещена» согласно ст. 12.16 ч.4 ПДД грозит штрафом 1 500 рублей. Табличка «Работает эвакуатор» предполагает, что машину могут отвезти на штрафстоянку.
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