В Липецке ищут родственников найденного в сугробе парня с татуировками на шее и ноге

На вид ему всего 16-20 лет.

Сегодня в 3 часа ночи напротив дома №10А по улице Есенина в Липецке у магазина «Магнит» нашли замёрзшего парня — из сугроба торчала только одна его нога.



Парень был одет по погоде, но находился в бессознательном состоянии. Он госпитализирован в областной ожоговый центр с обморожениями ног и рук IV степени и сильнейшим переохлаждением.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, парень находится в реанимации, медики просят откликнуться его родственников.



На вид парню около 16-20 лет. У него татуировка на шее в виде пунктирной линии и татуировка на ноге в виде молнии.