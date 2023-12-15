Общество

9 минут назад

В Липецке ищут родственников найденного в сугробе парня с татуировками на шее и ноге

438
#обморожение #переохлаждение
5
В Липецке ищут родственников найденного в сугробе парня с татуировками на шее и ноге

На вид ему всего 16-20 лет.

Сегодня в 3 часа ночи напротив дома №10А по улице Есенина в Липецке у магазина «Магнит» нашли замёрзшего парня — из сугроба торчала только одна его нога.

Парень был одет по погоде, но находился в бессознательном состоянии. Он госпитализирован в областной ожоговый центр с обморожениями ног и рук IV степени и сильнейшим переохлаждением.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, парень находится в реанимации, медики просят откликнуться его родственников.

На вид парню около 16-20 лет. У него татуировка на шее в виде пунктирной линии и татуировка на ноге в виде молнии.
438
#обморожение #переохлаждение
5

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