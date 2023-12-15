Происшествия

17 минут назад

Авария на улице 9 Мая заблокировала десятки автобусов

2 764
#авария
2
Авария на улице 9 Мая заблокировала десятки автобусов

Весь Новолипецк встал в гигантской пробке.

Сегодня утром весь Новолипецк встал в гигантской пробке. На улице 9 Мая в аварию попал тягач с длинным прицепом. Его развернуло так, что он перегородил с свою, и встречную полосу.

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В департаменте транспорта мэрии Липецка предупреждают горожан о том, что движение десятков автобусов будет заблокировано до того, как освободят дорогу.
2 764
#авария
2

Комментарии (2)

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Липчанин

4 минуты назад
А за каким он туда поперся то????
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Пешеход

11 минут назад
Чё стоять? Идите тогда пешком!!
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