Авария на улице 9 Мая заблокировала десятки автобусов

Весь Новолипецк встал в гигантской пробке.

Сегодня утром весь Новолипецк встал в гигантской пробке. На улице 9 Мая в аварию попал тягач с длинным прицепом. Его развернуло так, что он перегородил с свою, и встречную полосу.В департаменте транспорта мэрии Липецка предупреждают горожан о том, что движение десятков автобусов будет заблокировано до того, как освободят дорогу.