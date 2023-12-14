Из-за снегопада в Липецке возникли проблемы с очисткой выгребных ям

Ассенизаторские машины просто не могут доехать до частных домов.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Одесской в Липецке, к которым из-за снегопада не могут доехать ассенизаторские машины. По словам нашей читательницы Елены, ситуация критическая и у неё, и у её соседей, и экскременты вот-вот польются через край.



— Дороги не расчищены, мы заказываем машину, чтобы откачать выгребную яму, но она просто к нам не приезжает. У нас ни разу не была прочищена дорога от снега — мы с соседями объединялись и расчищали её сами, — рассказала Елена.



Как сообщили GOROD48 в предоставляющей ассенизаторские услуги компании «ЭкоТранс», в том, что дороги не чищены и грузовики застревают, их вины нет. Как только дороги будут почищены — ситуация нормализуется.



Невыполненные из-за снегопада заявки с улицы Одесской в районе Опытной станции, улицы Вавилова и района Карьера, действительно, есть. Вчера ассенизаторы не смогли добраться к заказчикам на двух улицах в частном секторе Сокола — сегодня улицы почистили, и ассенизаторские машины туда поехали.



— Вчера наша ассенизаторская машина поехала на Карьер и застряла в снегу. Мы послали вторую, чтобы вызволить первую — в сугробах застряла и вторая машина. Так что все вопросы — к городским службам, — говорят в компании «ЭкоТранс».



Выгребную яму кто-то чистит два раза в месяц, кто-то раз в месяц — в зависимости от объема ямы и количества членов в семье. До снегопадов одна ассенизаторская машина выполняла по 10-15 заказов в день, а сейчас — всего три.