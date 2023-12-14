Происшествия
сегодня, 10:12
На улице Алмазной сгорел «УАЗ»
Полиция начала проверку.
Ранним утром 14 декабря в Липецке на улице Алмазной водители заметили горящий автомобиль.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России, на Алмазной горел внедорожник марки «УАЗ».
— УМВД по Липецку проверяет сообщение о пожаре. Рассматриваются разные причины возгорания. В том числе самовоспламенение, — сообщили в полиции.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России, на Алмазной горел внедорожник марки «УАЗ».
— УМВД по Липецку проверяет сообщение о пожаре. Рассматриваются разные причины возгорания. В том числе самовоспламенение, — сообщили в полиции.
НЛМК
патриот