На улице Алмазной сгорел «УАЗ»

Полиция начала проверку.



В вашем браузере отключен JavaScript

Ранним утром 14 декабря в Липецке на улице Алмазной водители заметили горящий автомобиль.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России, на Алмазной горел внедорожник марки «УАЗ».



— УМВД по Липецку проверяет сообщение о пожаре. Рассматриваются разные причины возгорания. В том числе самовоспламенение, — сообщили в полиции.

