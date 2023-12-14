Происшествия

сегодня, 10:12

На улице Алмазной сгорел «УАЗ»

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#пожар #УАЗ

Полиция начала проверку.

Ранним утром 14 декабря в Липецке на улице Алмазной водители заметили горящий автомобиль. 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России, на Алмазной горел внедорожник марки «УАЗ».

— УМВД по Липецку проверяет сообщение о пожаре. Рассматриваются разные причины возгорания. В том числе самовоспламенение, — сообщили в полиции.
2 758
#пожар #УАЗ

Комментарии (2)

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НЛМК

33 минуты назад
А пожарники улили водой весь мост как там буду фуры подниматься по ледовой дорожке это интересно!!!
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патриот

50 минут назад
у УАЗа есть такая" болезнь ",у них не редко подтекает клапанная крышка и когда масло попадает на раскалённый выпускной коллектор. то происходит возгорание . это случается даде с новыми машинами недавно из салона и пока эту проблему никто не решил.
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