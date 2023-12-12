Происшествия

сегодня, 10:21

Восемь человек пострадали в авариях за прошедший день

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#авария #ДТП
Восемь человек пострадали в авариях за прошедший день

Сразу четверо получили травмы в столкновении под Липецком.

За прошедшие сутки, по данным ГИБДД, на дорогах Липецкой области пострадали восемь человек.

Серьезная авария произошла утром 11 декабря в Липецком районе. На дороге Липецк – Чаплыгин столкнулись две «Лады Приоры» — под управлением 27-летней женщины и 63-летнего мужчины. В аварии пострадали женщина-водитель и ее пассажир, а также два пассажира второй «Приоры».

На дороге Липецк – Октябрьское – Усмань в Усманском районе столкнулись автомобили «Киа» под управлением 70-летнего мужчины и «Ока» под управлением 37-летнего водителя. Водитель «Оки» и его 37-летний пассажир госпитализированы.

Вечером в  Липецке на улице 9 Мая водитель неустановленного автомобиля сбил 29-летнюю женщину, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена. Проводится расследование.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 28 аварий. Они обошлись без пострадавших.

982
#авария #ДТП

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