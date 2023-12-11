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В липецкую колонию пытались перебросить марихуану и три телефона

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#УФСИН
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В липецкую колонию пытались перебросить марихуану и три телефона

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело.

На улице Ковалёва в Липецке на прилегающей к исправительной колонии №2 территории был задержан ранее судимый мужчина, у которого обнаружили несколько свертков и полиэтиленовых пакетов, в которых были 29,3 грамма марихуаны и три мобильных телефона. Их мужчина пытался перебросить в колонию.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.
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#УФСИН
1

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