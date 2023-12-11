На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 12 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 8, 10 по улице Космонавтов, №№ 18а, 18б, 20а, 39б, 47, 47а, 43, 44, 45, 49, 53, 55, 57а, 59а по улице Юношеской, №№ 2, 3, 4а, 4/3, 4/2, 4/1 по улице Звездной и дома №№ 20-42 в частном секторе улицы Юношеской.



Цистерны с водой для питья подъедут по адресам: улица Космонавтов, 8, улица Юношеская, 23, улица Звездная, 4/2. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



