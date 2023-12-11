Общество
23 минуты назад
Под снегом в Липецке — 53 раскопки
С лета в Липецке энергетикам выдано 337 предписаний о восстановлении благоустройства после земляных работ.
Обильные снегопады создали в Липецке ловушки для пешеходов и водителей — в местах земляных работ, которые ресурсные организации порой даже не огородили! Опасность также представляют места раскопок, на которых не восстановлено благоустройство.
Департамент развития территории Липецка с 28 июня по 6 декабря исследовал 650 раскопок, вызывающих нарекания как со стороны горожан, так и со стороны управления главного смотрителя, выдающего ордеры на проведение земляных работ. Половина проверок закончилась вынесением предписаний о восстановлении нарушенного благоустройства. Но ресурсные организации вовремя выполнили только 198 предписаний. 86 находятся в процессе выполнения, а 53 не исполнены до сих пор.
— По этим 53 фактам мы возбудили административные дела по части первой статьи 19.5 КоАП РФ, а также выдали виновным предписания с новым сроком устранения нарушений. Все административные материалы направлены в судебные участки для рассмотрения. По состоянию на 6 декабря по 12 рассмотренным административным делам вынесены решения о привлечении виновных к ответственности. Сумма наложенных штрафов — 120 000 рублей, — сообщила GOROD48 заместитель председателя департамента развития территории Липецка Татьяна Инютина.
Кстати, в минувшую пятницу на совещании в мэрии Евгения Уваркина сообщила энергетикам, что процесс подачи исков за не вовремя восстановленное благоустройство уже не становить. И что правовое управление городской администрации передало в облсовет предложения по кратному увеличению штрафов за такое бездействие — с нынешних 10 тысяч до 100 тысяч рублей.
Департамент развития территории Липецка с 28 июня по 6 декабря исследовал 650 раскопок, вызывающих нарекания как со стороны горожан, так и со стороны управления главного смотрителя, выдающего ордеры на проведение земляных работ. Половина проверок закончилась вынесением предписаний о восстановлении нарушенного благоустройства. Но ресурсные организации вовремя выполнили только 198 предписаний. 86 находятся в процессе выполнения, а 53 не исполнены до сих пор.
— По этим 53 фактам мы возбудили административные дела по части первой статьи 19.5 КоАП РФ, а также выдали виновным предписания с новым сроком устранения нарушений. Все административные материалы направлены в судебные участки для рассмотрения. По состоянию на 6 декабря по 12 рассмотренным административным делам вынесены решения о привлечении виновных к ответственности. Сумма наложенных штрафов — 120 000 рублей, — сообщила GOROD48 заместитель председателя департамента развития территории Липецка Татьяна Инютина.
Кстати, в минувшую пятницу на совещании в мэрии Евгения Уваркина сообщила энергетикам, что процесс подачи исков за не вовремя восстановленное благоустройство уже не становить. И что правовое управление городской администрации передало в облсовет предложения по кратному увеличению штрафов за такое бездействие — с нынешних 10 тысяч до 100 тысяч рублей.
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