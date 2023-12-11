Подросток промышлял кражами катализаторов

Его подозревают в четырёх ночных кражах.

В ноябре в полицию поступило несколько заявлений о кражах катализаторов из иномарок. Под подозрение попал подросток: он уже во всём признался.



«Полицейские установили причастность подростка к четырём кражам. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Катализаторы подозреваемый сдал в специализированные пункты приема в Липецке», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.



Юноша находится по подпиской о невыезде и надлежащем поведении.