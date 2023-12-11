Происшествия

сегодня, 09:24

Подросток промышлял кражами катализаторов

3 1397
#кража
2

Его подозревают в четырёх ночных кражах.

В ноябре в полицию поступило несколько заявлений о кражах катализаторов из иномарок. Под подозрение попал подросток: он уже во всём признался.

«Полицейские установили причастность подростка к четырём кражам. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Катализаторы подозреваемый сдал в специализированные пункты приема в Липецке», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи — до пяти лет лишения свободы.

Юноша находится по подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
3 1397
#кража
2

Комментарии (3)

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Если

4 минуты назад
В поймают,то его надо сразу засунуть в катализатор.
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Ква

56 минут назад
Если сымал бы валидометры.то разбогател.
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Житель

сегодня, 09:46
На СВО пусть отправляют, может там пользу принесёт.
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А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
#знаете ли вы #краеведение
72
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
Общество

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