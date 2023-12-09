сегодня, 14:07
9 улиц Липецка экстренно остались без воды
О сроках окончания ремонта не сообщается.
РВК «Липецк» сообщил о временном ограничении подачи холодной воды в частном секторе на 9 улицах областного центра.
Речь идёт об улицах Железнякова, Гусева, Лебедянской, Одесской, Пугачёва, Сеоекционной, Совхозной, Станционной, Трубной.
Подвоз воды обещают по заявкам потребителей, если тем удастся дозвониться по телефонам *6048, (4742) 236-048. По ним же можно попробовать задать и другие вопросы о внеплановом отключении.
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Ну
Липчанин