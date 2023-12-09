9 улиц Липецка экстренно остались без воды

О сроках окончания ремонта не сообщается.

РВК «Липецк» сообщил о временном ограничении подачи холодной воды в частном секторе на 9 улицах областного центра.

Речь идёт об улицах Железнякова, Гусева, Лебедянской, Одесской, Пугачёва, Сеоекционной, Совхозной, Станционной, Трубной.

Подвоз воды обещают по заявкам потребителей, если тем удастся дозвониться по телефонам *6048, (4742) 236-048. По ним же можно попробовать задать и другие вопросы о внеплановом отключении.