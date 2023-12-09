Общество

сегодня, 14:07

9 улиц Липецка экстренно остались без воды

6 1138
#Отключение воды
4
9 улиц Липецка экстренно остались без воды

О сроках окончания ремонта не сообщается.

РВК «Липецк» сообщил о временном ограничении подачи холодной воды в частном секторе на 9 улицах областного центра.

Речь идёт об улицах Железнякова, Гусева, Лебедянской, Одесской, Пугачёва, Сеоекционной, Совхозной, Станционной, Трубной.

Подвоз воды обещают по заявкам потребителей, если тем удастся дозвониться по телефонам *6048, (4742) 236-048. По ним же можно попробовать задать и другие вопросы о внеплановом отключении.

6 1138
#Отключение воды
4

Комментарии (6)

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Ну

31 минуту назад
Вот и последствия режима всеобщей готовности ко всему )))
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Васёк

34 минуты назад
Нужно прекратить платить за воду и указать свои номера телефонов. По ним водяной буржуй сможет задать каждому гражданину интересующие его вопросы.
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Лиза

44 минуты назад
Интересная формулировка: если тем удастся дозвониться...
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гость

51 минуту назад
Липчанин, и,главное никто его нигде не чистит. С утра ездим по городу,даже проспект не чищен. Безобразие.
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Ну

сегодня, 14:35
Как известно без воды-и не туды, и не сюды.
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Липчанин

сегодня, 14:17
Подвоза воды не надо, снега завались
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27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

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