Общество

10 минут назад

Указом Владимира Путина в Липецкой области на шестилетний срок назначены три судьи

99
#назначения #суд
1
Указом Владимира Путина в Липецкой области на шестилетний срок назначены три судьи

Кадровые назначения сделаны указом президента 937 от 8 декабря.

В Липецкой области указом президента России Владимира Путина на 6-летний срок назначены три судьи. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Председателем Чаплыгинского районного суда назначена Татьяна Плугина, заместителем председателя Арбитражного суда Липецкой области Елена Пустохина, а судьей Елецкого городского суда Екатерина Белова.
99
#назначения #суд
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

Еще в рубрике

Евгения Уваркина ввела режим повышенной готовности в Липецке из-за грядущих снегопадов
#снегопад #дороги
4
Евгения Уваркина ввела режим повышенной готовности в Липецке из-за грядущих снегопадов

37 минут назад

Общество
Кинологам-волонтерам требуются статисты
#кинологи #собаки #статисты
4
Кинологам-волонтерам требуются статисты

сегодня, 13:22

Общество
Строительство «Экотехнопарка» вовремя не началось: несколько человек получили предостережения прокур...
#прокуратура #экология
4
Строительство «Экотехнопарка» вовремя не началось: несколько человек получили предостережения прокур...

сегодня, 12:02

Общество
В Липецке полностью закрыты девять школ
#школа #карантин
22
В Липецке полностью закрыты девять школ

сегодня, 10:59

Общество
Ночью засыпало снегом новые микрорайоны в юго-западной части Липецка
#уборка дорог #снег
24
Ночью засыпало снегом новые микрорайоны в юго-западной части Липецка

сегодня, 09:39

Общество
Сегодня в Липецке: карантин накроет город ещё до Нового года?
#Сегодня в Липецке
11
Сегодня в Липецке: карантин накроет город ещё до Нового года?

сегодня, 07:00

Общество