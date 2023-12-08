Общество
10 минут назад
Указом Владимира Путина в Липецкой области на шестилетний срок назначены три судьи
99
Кадровые назначения сделаны указом президента 937 от 8 декабря.
В Липецкой области указом президента России Владимира Путина на 6-летний срок назначены три судьи. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Председателем Чаплыгинского районного суда назначена Татьяна Плугина, заместителем председателя Арбитражного суда Липецкой области Елена Пустохина, а судьей Елецкого городского суда Екатерина Белова.
Председателем Чаплыгинского районного суда назначена Татьяна Плугина, заместителем председателя Арбитражного суда Липецкой области Елена Пустохина, а судьей Елецкого городского суда Екатерина Белова.
99