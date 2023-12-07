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Статистика: на прошлой неделе заметно подорожали огурцы и свекла
Как и неделей раньше, на прошлой неделе (с 28 ноября по 4 декабря) лидерами подорожания остались огурцы – они выросли в цене на 8,31%. Среди товаров, рост цен на которые продолжился на отчетной неделе — яйца, свинина, сыр, капуста, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Дешевели подсолнечное масло, сметана, говядина, сахар, помидоры, картофель, лук. Липецкстат представил очередной обзор по оценке индекса потребительских цен за минувшую неделю.
С 28 ноября по 4 декабря снизились цены на говядину (-1,25%), мороженую рыбу (-0,16%), подсолнечное масло (-2,4%), пастеризованное молоко (-0,14%), сметану (-1,49%), сухие молочные смеси для детского питания (-0,5%), сахар (-1,87%), гречку (-0,98%), картофель (-1,56%), лук (-1,26%), помидоры (-2,52%), бананы (-0,39%). также на 1,73% стали дешевле сухие корма для животных.
На уровне, как и неделей раньше, остались цены на рис, вермишель и макаронные изделия, маргарин, детские джинсы, школьные спортивные костюмы, пеленки, детские футболки, детские и взрослые кроссовки, мужские носки, стиральный порошок, сигареты с фильтром.
Потребительские цены на бензин на прошлой неделе снизились в целом на 0,4%: средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 4 декабря составила 52,34 рубля (на 27 ноября — 52,58 рубля). Стоимость бензина марки АИ-92снизилась на 0,5% — с 49,88 рубля до 49,65 рубля. Бензин марки АИ-95 также подешевел на 0,5%, он стоил 54,31 рубля (неделей ранее — 54,57 рубля). Бензин марки АИ-98 и выше остался на уровне предыдущей недели — 68,49 рубля. Вместе с тем цена на дизельное топливо выросла на 0,1%: его стоимость составила 60,52 рубля (на 27 ноября — 60,48 рубля).
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