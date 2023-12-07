Статистика: на прошлой неделе заметно подорожали огурцы и свекла

Как и неделей раньше, на прошлой неделе (с 28 ноября по 4 декабря) лидерами подорожания остались огурцы – они выросли в цене на 8,31%. Среди товаров, рост цен на которые продолжился на отчетной неделе — яйца, свинина, сыр, капуста, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Дешевели подсолнечное масло, сметана, говядина, сахар, помидоры, картофель, лук. Липецкстат представил очередной обзор по оценке индекса потребительских цен за минувшую неделю.

Самый заметный рост цены на прошлой неделе оказался, как и неделей ранее, у огурцов — на 8,31%. Из продуктов питания больше, чем на 1% подорожали яблоки (+1,93%), свекла (+7,12%), капуста (+2,91%), соль (+1,91%), мука (+1,23%), яйца (+1,26%), творог (+1,26%), сыр (+1,18%), овощные консервы для детского питания (+2,1%) и фруктовые консервы для детского питания (+1,21%). Менее 1% на прошлой отчетной неделе выросли цены на свинину, баранину, охлажденных и мороженых кур, сливочное масло, чай. Из товаров повседневного спроса стали дороже хозяйственное мыло (+2,33%), туалетное мыло (+0,8%), туалетная бумага (+0,39%).



С 28 ноября по 4 декабря снизились цены на говядину (-1,25%), мороженую рыбу (-0,16%), подсолнечное масло (-2,4%), пастеризованное молоко (-0,14%), сметану (-1,49%), сухие молочные смеси для детского питания (-0,5%), сахар (-1,87%), гречку (-0,98%), картофель (-1,56%), лук (-1,26%), помидоры (-2,52%), бананы (-0,39%). также на 1,73% стали дешевле сухие корма для животных.



На уровне, как и неделей раньше, остались цены на рис, вермишель и макаронные изделия, маргарин, детские джинсы, школьные спортивные костюмы, пеленки, детские футболки, детские и взрослые кроссовки, мужские носки, стиральный порошок, сигареты с фильтром.



Потребительские цены на бензин на прошлой неделе снизились в целом на 0,4%: средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 4 декабря составила 52,34 рубля (на 27 ноября — 52,58 рубля). Стоимость бензина марки АИ-92снизилась на 0,5% — с 49,88 рубля до 49,65 рубля. Бензин марки АИ-95 также подешевел на 0,5%, он стоил 54,31 рубля (неделей ранее — 54,57 рубля). Бензин марки АИ-98 и выше остался на уровне предыдущей недели — 68,49 рубля. Вместе с тем цена на дизельное топливо выросла на 0,1%: его стоимость составила 60,52 рубля (на 27 ноября — 60,48 рубля).



