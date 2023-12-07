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24 минуты назад
McDonald’s запустит сеть кафе под брендом CosMc’s
McDonald’s до конца 2024 года планирует запустить в США сеть небольших кафе под брендом CosMc’s.
McDonald’s до конца 2024 года планирует запустить в США сеть небольших кафе под брендом CosMc’s, - пишут "Известия" со ссылкой на газету USA Today. Американская McDonald’s Corp. заявляла о работе над концептом новой сети еще летом, но без подробностей.
"CosMc’s — это концепция небольшого формата со всей ДНК McDonald’s, но со своей уникальной индивидуальностью", — заявил гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински, анонсируя открытие сети.
Также Кемпчински на встрече с инвесторами отметил, что заведения подобного формата развиваются намного быстрее, чем другие из сегмента питания вне дома, и приносят больше прибыли.
Сначала планируется открыть 10 кафе, затем компания потратит год на анализ данных, чтобы решить, стоит ли развивать сеть. Кемпчински настроен оптимистично и при хороших экономических показателях планирует открыть заведения новой сети во многих странах мира.
В CosMc’s будут подавать блюда из меню сети McDonald’s, однако упор будет сделан на кофе, пончики и бутерброды. Как подчеркивает Bloomberg, новый бренд составит конкуренцию Starbucks, так как их концепции очень схожи.
Название новой сети происходит от имени талисмана (маскота) компании, который появлялся в рекламе McDonald’s в конце 1980-х. CosMc — пришелец из космоса, который жаждет еды из McDonald’s.
"CosMc’s — это концепция небольшого формата со всей ДНК McDonald’s, но со своей уникальной индивидуальностью", — заявил гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински, анонсируя открытие сети.
Также Кемпчински на встрече с инвесторами отметил, что заведения подобного формата развиваются намного быстрее, чем другие из сегмента питания вне дома, и приносят больше прибыли.
Сначала планируется открыть 10 кафе, затем компания потратит год на анализ данных, чтобы решить, стоит ли развивать сеть. Кемпчински настроен оптимистично и при хороших экономических показателях планирует открыть заведения новой сети во многих странах мира.
В CosMc’s будут подавать блюда из меню сети McDonald’s, однако упор будет сделан на кофе, пончики и бутерброды. Как подчеркивает Bloomberg, новый бренд составит конкуренцию Starbucks, так как их концепции очень схожи.
Название новой сети происходит от имени талисмана (маскота) компании, который появлялся в рекламе McDonald’s в конце 1980-х. CosMc — пришелец из космоса, который жаждет еды из McDonald’s.