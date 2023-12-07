Из дома ельчанки украли фотоаппарат и весы

Подозреваемого искали с конца июля.

В Ельце раскрыта кража, совершённая ещё в конце июля. Из дома 53-летней женщины украли фотоаппарат, чугунные кухонные весы, а из гаража — бензиновый триммер. Стоимость ущерба составила 6 500 рублей.



По данным ОМВД России по Ельцу, 36-летний подозреваемый проник в дом через незапертую входную дверь. Проданные за 1 500 рублей фотоаппарат и бензотриммер изъяты и возвращены потерпевшей. Чугунные кухонные весы вернуть не удалось: подозреваемый их сдал в скупку металлолома.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.