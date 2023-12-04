В частном секторе Тракторного частично отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 5 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся потребители домов и зданий №№ 2, 8, 10 по улице Космонавтов, №№ 18, 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 18 к.4 по улице Ленинградской, №№ 5, 14, 16а, 26 по улице 3 Сентября, №№ вл.17, 35, 35а, 35б, 35г, 35г вл.5 по улице Волгоградской, №3 2а, 8, 10 по улице Чехова, № 9 по улице Студенческой, № 15 по улице Герцена, №№ 1, 15 по улице Флерова, №3 14, 16 по улице Никитина, №№ 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ, а также часть улиц частного сектора Тракторного – с неудобствами столкнутся жители улиц 1-й Воронежской, Чехова, 3 Сентября, Донской, Гвардейской, Степной, Станиславского, Лазо, 2-й Воронежской, Песчаной.



Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

5 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.



С 09:00 до 17:00 из-за работ по монтажу приборов учета отключат электричество в домах №№ 2, 2а, 3, 4, 7-17а, 18-21а, 21б в переулке Верещагина, №№ 1-17, 19, 21, 23, 25 в переулке Верхнем, №№ 2, 3-6, 8, 9, 16, 16а, 17-28а, 29-37а, 38, 40, 41, 43, 52а по улице Депутатской, № 16а по улице Киевской, №№ 2, 4, 6, 8 в Крымском переулке, № 1а в переулке Фруктовом, №№ 2, 2б, 4, 5а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-56 по улице Чкалова, также обесточат улицы Даргомыжского и Воровского.



С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях не будет света в домах №№ 26, 34 по улице Ивовой, № 30 по улице Лозовой, № 7 по улице Радужной, на улице Черешневой и в домах №№ 523, 526, 541, 566, 612, 832а, 1055, 1062, 1063, 1076, 1080а, 1085, 1097, 1103, 1132, 1139, 1164, 1169, 1171, 1173, 1179, 1181, 1203, 1203а, 1203б, 1224, 1229, 1235 в садоводчестве «Монтажник».



С 09:00 до 12:00 не будет электричества в доме № 28/4 по улице Терешковой – здесь будут проводиться ремонтные работы.



