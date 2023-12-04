Из-за морозов и оттепелей на прошлой неделе в Липецке израсходовали 2 700 тонн песка и соли

С дорог вывезено около 9 600 кубометров снега.

Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Звонарев рассказал, что для преодоления гололеда МБУ «Управление благоустройства Липецка» высыпало на улицы города более 2 250 тонн пескосоляной смеси и 450 тонн технической соли.Рабочие МБУ чистили от снега как магистральные, так и местные, внутриквартальные проезды, улицы частного сектора. Они сдвигали снег к обочинам, формировали валы для вывоза. На прошлой неделе коммунальщики убрали с улиц около 9 600 кубометров снега. В среднем за смену на вывозе снега, подметании, обработке противогололедными материалами улиц работало 60 специализированных машин, из них 20 наемных.Тротуары очищали 110 муниципальных дворников. Самое пристальное внимание, по словам Павла Звонарева, уделялось пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, лестничным спускам.