Общество

сегодня, 12:07

Из-за морозов и оттепелей на прошлой неделе в Липецке израсходовали 2 700 тонн песка и соли

8 267
#уборка дорог #снег
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Из-за морозов и оттепелей на прошлой неделе в Липецке израсходовали 2 700 тонн песка и соли

С дорог вывезено около 9 600 кубометров снега.

Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Звонарев рассказал, что для преодоления гололеда МБУ «Управление благоустройства Липецка» высыпало на улицы города более 2 250 тонн пескосоляной смеси и 450 тонн технической соли.

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Рабочие МБУ чистили от снега как магистральные, так и местные, внутриквартальные проезды, улицы частного сектора. Они сдвигали снег к обочинам, формировали валы для вывоза. На прошлой неделе коммунальщики убрали с улиц около 9 600 кубометров снега. В среднем за смену на вывозе снега, подметании, обработке противогололедными материалами улиц работало 60 специализированных машин, из них 20 наемных.

Тротуары очищали 110 муниципальных дворников. Самое пристальное внимание, по словам Павла Звонарева, уделялось пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, лестничным спускам.
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#уборка дорог #снег
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Комментарии (8)

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Фокс

29 минут назад
Николай Звонарев рассказал, сколько он чего куда насыпал. Ну раз уж начали выкладывать данные конторы , задекларируйте и +свои доходы за такую работу.
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КОМДИВ

34 минуты назад
Оставьте весь этот снег Васе
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007

38 минут назад
Бряхня
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я

сегодня, 12:30
2 700 тонн - это 45 железнодорожных вагонов
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Незванная

сегодня, 12:30
А у нас ни песка, ни соли. Утром около остановки "ОЦКНТ" горы гималайские из снега, во дворе дома ,не чищено с пятницы.Нет, правда в суботу проехал трактор ,колею для машин отутюжил,а что лишнее как раз на дорожку для пеших вдоль заборчика и просыпал....ну что скакать было интереснее...
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Мишель

сегодня, 12:28
И ни одной новости о карантине, ни одной!!!!
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Мила

сегодня, 12:26
Район Коровино, ни разу не посыпали.
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смотритель зоопарка

сегодня, 12:19
да сколько можно, не сыпят у нас соль, только песок
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