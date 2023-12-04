Волейбольный матч закончился предложением руки и сердца

На личном фронте липецкие волейболистки пока счастливее, чем в Высшей лиге.

Необычный перфоманс наблюдали зрители, пришедшие вчера в спортивный комплекс «Атлант» на заключительный матч 5-го тура волейбольной Высшей лиги «А» между «Липецком» и череповецкой «Северянкой». По окончании встречи либеро команды Дарье Ерофеевой сделал предложение, преклонив колено, её возлюбленный Илья Февралёв.

22-летняя волейболистка сначала растерялась, но увидев цветы, кольцо и одухотворённое лицо Ильи, не смогла отказать.

Ерофеева – воспитанница липецкого волейбола. В Липецке с 15-ти лет – с 2016 года. В составе команды в 2020 году становилась победительницей Высшей лиги «А», получила звание мастера спорта. Почти всю карьеру пока провела в родном клубе, за исключением нескольких месяцев в 2023 году, когда ездила в аренду в «Ленинградку» (Санкт-Петербург).



Счастливая Невеста Ерофеева





В профиле волейболистки в соцсетях есть и такие фото



Илья Февралёв – один из тренеров дублирующего состава «Липецка», энтузиаст волейбола, организатор любительских турниров. Илья и Дарья встречаются уже давно, теперь 33-летний тренер решился на серьёзный шаг.



Тили-тили тесто



Что касается прошедшего матча, то «Северянка» выходила на него с мыслями о реванше за недавний проигрыш хозяйкам на тай-брейке. В первой партии равенство сохранялось до счёта – 6:6, а затем девушки из Череповца начали уходить вперёд - 10:7, 12:8. На подачах капитана команды Натальи Решетниковой они себе почти двойное преимущество – 15:8 и партию уже не отдали – 25:21.

Второй отрезок прошёл по похожему сценарию: «Липецк» бился, но «Северянка» всё время была впереди, поэтому – 25:22.

Но «Липецк» не наиграл на «сухое» поражение. В третьем сете наши заиграли мощно и вышли вперёд – 17:9. Но «Северянка» отыграла и этот гандикап – 24:24. Далее череповчанки не использовали три матч-бола, за что и поплатились. При счёте – 27:27 Дарья Давыдова подала навылет, а Евгения Важнова технично и тонко перебросила руки блокирующих - 29:27 в пользу липчанок.

А вот на 4-й сет сил у липчанок уже не хватило. Равенство держалось – 5:5, 8:8, но в концовке лидеры «Северянки» оказались просто свежее – 25:14 и 3:1 в матче.

Характерный момент. Тренер из Череповца Кирилл Павлов ни разу не выпустил на площадку героиню предыдущего матча с «Динамо-Анапа» Валерию Шатунову. Её заменила 18-летняя Анастасия Черняева и стала самой результативной в своей команде – 16 очков. У липчанина Александра Труша нет возможности так же варьировать состав. Анастасия Лабзина была в огне и принесла 23 очка, Евгения Важнова и Анна Сотникова – по 9. Но на короткой скамейке запасных нет равноценной подмены этой троице, которая вывозила на себе в атаке 4 поединка домашнего тура и пытается вывезти весь чемпионат.

4 победы в 4-х матчах в Липецке одержала «Корабелка» из Санкт-Петербурга, 3 – «Северянка», 1 – «Липецк», ни разу не выиграли анапские волейболистки.

«Липецк» сохраняет 10-е место среди 12-ти команд: после 20 матчей у липчанок 5 побед. Следующий тур ждёт нас 22-26 декабря в Анапе, причём Трушу и Ко предстоит четырежды встретится с одним соперником – местным «Динамо».



Использованы фото и видео ВК «Липецк» и из личного архива спортсменов

