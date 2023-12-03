Происшествия

41 минуту назад

Липчанин устроил пьяный дебош в автобусе в седьмом часу утра

8 813
#хулиганство #автобус

Мужчина доставлялся в полицию

В социальных сетях появилось видео и рассказ очевидца о пьяном дебоше, произошедшем рано утром на Соколе.

«Вот так я сегодня ехала на работу на 324 маршруте в седьмом часу утра! Залез пьяный по ост. Гагарина, начал доставать водителя, кричать. Твердил чтоб тот ему остановил, где он скажет, водитель остановился у Радуга на Соколе, пассажир пьяный не стал выходить, водитель поехал, так водитель останавливался до трёх раз, но пьяный пассажир не выходил, обязывался и кричал на водителя! Водитель попытался высадить пассажира на что ,пьяный и не вменяемый кинулся бить водителя! Когда пьяный пассажир попытался влезть в кабину к водителю, ничего не оставалось сделать как зажать руки дверью хулигану т.к усмирить его не было другой возможности! Вот такая жуть», написала липчанка в соцсетях.

- Сообщение об инциденте поступило в полицию от водителя автобуса. На место происшествия выехал наряд полиции. Мужчина с внешними признаками опьянения был доставлен в территориальный отдел полиции. Сотрудники полиции ОП №5 УМВД России по Липецку проведут проверку. Действиям нетрезвого липчанина будет дана правовая оценка.

Видео: телеграм-канал «Липецк. Происшествия»
8 813
#хулиганство #автобус

Комментарии (8)

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яуззкий

2 минуты назад
это в европах выходят только на остановках, а мы на европы плевали.
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парторг

4 минуты назад
Это вам не в СССР. 3 раза попадания в вытрезвитель и вперёд,на ЛТП.
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СССР

5 минут назад
Марат, вот и делай вывод,на сокол автобусам делать нечего,контенгент своеобразный вот и опоздание.!!!
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Водило

10 минут назад
Это не с школьниками воевать.
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Липчанка

20 минут назад
Только трудотерапия!!! Снег грести лопатой 15 суток без выходных!!
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Марат

21 минуту назад
Автобус 324 перестал соблюдать расписание некогда идеально ездещий автобус уже больше года ездит время от времени очень плохо.
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Абросим

29 минут назад
День юриста начал отмечать.
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липчанка

34 минуты назад
Да уж, контингент......
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Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

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