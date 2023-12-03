Липчанин устроил пьяный дебош в автобусе в седьмом часу утра

Мужчина доставлялся в полицию

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В социальных сетях появилось видео и рассказ очевидца о пьяном дебоше, произошедшем рано утром на Соколе.



«Вот так я сегодня ехала на работу на 324 маршруте в седьмом часу утра! Залез пьяный по ост. Гагарина, начал доставать водителя, кричать. Твердил чтоб тот ему остановил, где он скажет, водитель остановился у Радуга на Соколе, пассажир пьяный не стал выходить, водитель поехал, так водитель останавливался до трёх раз, но пьяный пассажир не выходил, обязывался и кричал на водителя! Водитель попытался высадить пассажира на что ,пьяный и не вменяемый кинулся бить водителя! Когда пьяный пассажир попытался влезть в кабину к водителю, ничего не оставалось сделать как зажать руки дверью хулигану т.к усмирить его не было другой возможности! Вот такая жуть», написала липчанка в соцсетях.



- Сообщение об инциденте поступило в полицию от водителя автобуса. На место происшествия выехал наряд полиции. Мужчина с внешними признаками опьянения был доставлен в территориальный отдел полиции. Сотрудники полиции ОП №5 УМВД России по Липецку проведут проверку. Действиям нетрезвого липчанина будет дана правовая оценка.



Видео: телеграм-канал «Липецк. Происшествия»