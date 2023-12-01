Происшествия

11 минут назад

Разбившуюся на ватрушке девочку отвезут на лечение в Москву

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#ватрушка #зимние забавы
Разбившуюся на ватрушке девочку отвезут на лечение в Москву

Ее состояние по-прежнему очень тяжелое.

Врачам областной детской больницы никак не удается стабилизировать состояние 10-летней девочки, ударившейся 26 ноября при спуске с горки на ватрушке в дерево. Несмотря на все усилия, она по-прежнему очень тяжела.

— У доставленной к нам из Данкова девочки — политравма, переломы, ушибы всех внутренних органов. Ей уже сделали нейрохирургическую операцию. Ребенку нужна специализированная помощь в связи с тяжелой травмой позвоночника. Для этого пациентку необходимо отправить в специализированную столичную клинику. Однако перевозить ее нельзя, пока состояние девочки не станет стабильным, — сообщили GOROD48 в областной детской больнице.

Реаниматологи, травматологи и нейрохирурги клиники с тревогой ждут выходных: на улице подморозило, выпал снег. Эти обстоятельства соберут на горках тысячи детей. А значит, или в субботу, или в воскресение им, возможно, придется спасать еще кого-то из жертв зимних забав.
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#ватрушка #зимние забавы

Комментарии (1)

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гость

2 минуты назад
Откуда привозят эти ватрушки? Давно пора признать их опасными и запретить. Где Роспотребнадзор?
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