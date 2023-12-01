Происшествия
11 минут назад
Разбившуюся на ватрушке девочку отвезут на лечение в Москву
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Ее состояние по-прежнему очень тяжелое.
Врачам областной детской больницы никак не удается стабилизировать состояние 10-летней девочки, ударившейся 26 ноября при спуске с горки на ватрушке в дерево. Несмотря на все усилия, она по-прежнему очень тяжела.
— У доставленной к нам из Данкова девочки — политравма, переломы, ушибы всех внутренних органов. Ей уже сделали нейрохирургическую операцию. Ребенку нужна специализированная помощь в связи с тяжелой травмой позвоночника. Для этого пациентку необходимо отправить в специализированную столичную клинику. Однако перевозить ее нельзя, пока состояние девочки не станет стабильным, — сообщили GOROD48 в областной детской больнице.
Реаниматологи, травматологи и нейрохирурги клиники с тревогой ждут выходных: на улице подморозило, выпал снег. Эти обстоятельства соберут на горках тысячи детей. А значит, или в субботу, или в воскресение им, возможно, придется спасать еще кого-то из жертв зимних забав.
— У доставленной к нам из Данкова девочки — политравма, переломы, ушибы всех внутренних органов. Ей уже сделали нейрохирургическую операцию. Ребенку нужна специализированная помощь в связи с тяжелой травмой позвоночника. Для этого пациентку необходимо отправить в специализированную столичную клинику. Однако перевозить ее нельзя, пока состояние девочки не станет стабильным, — сообщили GOROD48 в областной детской больнице.
Реаниматологи, травматологи и нейрохирурги клиники с тревогой ждут выходных: на улице подморозило, выпал снег. Эти обстоятельства соберут на горках тысячи детей. А значит, или в субботу, или в воскресение им, возможно, придется спасать еще кого-то из жертв зимних забав.
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