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Липчанин ограбил хозяйку съемного дома в Брянской области

С деньгами и золотыми украшениями он уехал в Липецк, где его и задержали.

Прокуратура Погарского района Брянской области поддержало гособвинение в суде по уголовному делу 57-летнего жителя Липецкой области, он признан виновным в разбойном нападении.

Как установило следствие, в ночь на 7 марта этого года в селе Карбовка пьяный липчанин напал на хозяйку дома, в котором временно проживал. Применив физическое насилие, он похитил 62 тысячи рублей, а также золотые украшения на сумму свыше 150 тысяч рублей. После ограбления он вызвал такси и уехал в Липецк, где позже был задержан полицией.

Суд, учитывая тяжесть преступления, назначил ему три года колонии общего режима.
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Комментарии (3)

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Александр Н.
16 минут назад
Учитывая тяжесть дали три года, совсем не смешно,грабь дальше ,вот такой у нас гуманный суд.
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Лиза
24 минуты назад
Вот подлец!
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Буквоед
41 минуту назад
Мало дали.
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