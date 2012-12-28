С марта в Липецкой области отловлено почти две тысяч собак, одна из них подвергнута эвтаназии
Происшествия
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сегодня, 14:31
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Липчанин ограбил хозяйку съемного дома в Брянской области
С деньгами и золотыми украшениями он уехал в Липецк, где его и задержали.
Как установило следствие, в ночь на 7 марта этого года в селе Карбовка пьяный липчанин напал на хозяйку дома, в котором временно проживал. Применив физическое насилие, он похитил 62 тысячи рублей, а также золотые украшения на сумму свыше 150 тысяч рублей. После ограбления он вызвал такси и уехал в Липецк, где позже был задержан полицией.
Суд, учитывая тяжесть преступления, назначил ему три года колонии общего режима.
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