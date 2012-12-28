Липчанин ограбил хозяйку съемного дома в Брянской области

С деньгами и золотыми украшениями он уехал в Липецк, где его и задержали.

Прокуратура Погарского района Брянской области поддержало гособвинение в суде по уголовному делу 57-летнего жителя Липецкой области, он признан виновным в разбойном нападении.Как установило следствие, в ночь на 7 марта этого года в селе Карбовка пьяный липчанин напал на хозяйку дома, в котором временно проживал. Применив физическое насилие, он похитил 62 тысячи рублей, а также золотые украшения на сумму свыше 150 тысяч рублей. После ограбления он вызвал такси и уехал в Липецк, где позже был задержан полицией.Суд, учитывая тяжесть преступления, назначил ему три года колонии общего режима.