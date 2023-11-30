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Верховный суд запретил «международное движение ЛГБТ» в РФ
Верховный суд России по иску Минюста признал "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистским.
Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией, запрещенной в России, - передает РИА Новости.
"Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России", — объявил судья.
По его словам, решение следует "исполнять немедленно".
Уточняется, что в заседании принимал участие только представитель Минюста. Ответчика на слушаниях не было.
Заседание длилось более четырех часов и прошло в закрытом режиме из-за грифа "секретно". Материалы дела насчитывали более 20 томов.
С иском о признании ЛГБТ экстремистской организацией в суд обратился Минюст. Как сообщили в ведомстве, в деятельности этого движения на территории России есть "признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".
"Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России", — объявил судья.
По его словам, решение следует "исполнять немедленно".
Уточняется, что в заседании принимал участие только представитель Минюста. Ответчика на слушаниях не было.
Заседание длилось более четырех часов и прошло в закрытом режиме из-за грифа "секретно". Материалы дела насчитывали более 20 томов.
С иском о признании ЛГБТ экстремистской организацией в суд обратился Минюст. Как сообщили в ведомстве, в деятельности этого движения на территории России есть "признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".