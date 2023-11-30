Происшествия

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Инспектора Ростехнадзора подозревают в получении трех взяток

4 874
#взятка
Инспектора Ростехнадзора подозревают в получении трех взяток

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении государственного инспектора отдела Верхне-Донского управления Ростехнадзора, подозреваемого во взяточничестве.

Инспектор контролировал подготовку и аттестацию в области энергетической безопасности. По данным следствия, он получил три взятки за изготовление фиктивных разрешительных документов и успешное тестирование коллеги на знание электробезопасности.

«Следствие располагает данными о получении подозреваемым незаконных денежных вознаграждений в сентябре и декабре 2022, а также в феврале 2023 года. Деньги подозреваемый получал как наличными, так и переводами на банковский счет родственницы. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.


4 874
#взятка

Комментарии (4)

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БУ-ГА-ГА

16 минут назад
В начальных классах с/ш в советское время читали на уроке " по ролям" рассказ о том, что дети в школе должны делится на уроках карандашами друг с другом. Рассказ заканчивался назидательным "надо так давать, чтобы можно было взять". Этот нетленный завет советской школы я бережно храню в памяти и несу с собой по жизни))).
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Киновед

27 минут назад
"- А я вот взяток не беру! - Так вам никто и не даёт" (х/ф "Жестокий романс").
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Я

43 минуты назад
Это было оказание материальной помощи из-за резкого повышения уровня цен.
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Гость

сегодня, 09:39
Никогда такого не было и вот опять
ответить
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
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