Инспектора Ростехнадзора подозревают в получении трех взяток

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении государственного инспектора отдела Верхне-Донского управления Ростехнадзора, подозреваемого во взяточничестве.

Инспектор контролировал подготовку и аттестацию в области энергетической безопасности. По данным следствия, он получил три взятки за изготовление фиктивных разрешительных документов и успешное тестирование коллеги на знание электробезопасности.



«Следствие располагает данными о получении подозреваемым незаконных денежных вознаграждений в сентябре и декабре 2022, а также в феврале 2023 года. Деньги подозреваемый получал как наличными, так и переводами на банковский счет родственницы. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.





