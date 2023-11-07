Общество

52 минуты назад

Лиса забежала в липецкий детсад

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#дикие животные #лиса
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Лиса забежала в липецкий детсад

Судя по всему, лиса провела в подвале детского сада три дня.

Сегодня в 14:00 в подвале детского сада №116 по улице Жуковского обнаружили лису.

Как рассказали GOROD48 в детском саду, перед длинными выходными сторож обходил подвал по периметру и некоторое время дверь в него была приоткрыта. Предположительно, именно тогда лиса и забежала в подвал. Без еды и воды она провела три дня.

В детсад сразу вызвали сотрудников Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, которые и отловили лису.

Детский сад №116 расположен на окраине района Тракторный практически в лесу, поэтому в появлении лисы сотрудники дошкольного учреждения не видят ничего удивительно —  лисы гуляют даже по центру города.

Дикие животные в этом году уже второй раз заглядывают в липецкие детские сады. Напомним, 3 февраля этого года сторож детского сада № 1 по улице Желябова рано утром обнаружил косулю.

Фото - vk.com.
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#дикие животные #лиса
4

Комментарии (2)

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мысли в слух

12 минут назад
Что вы за люди такие лучше бы накормили а вы сразу звонить по отлову животных нелюди
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Animal planet.

15 минут назад
Кто знает что с лисой?
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