Общество
52 минуты назад
Лиса забежала в липецкий детсад
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Судя по всему, лиса провела в подвале детского сада три дня.
Сегодня в 14:00 в подвале детского сада №116 по улице Жуковского обнаружили лису.
Как рассказали GOROD48 в детском саду, перед длинными выходными сторож обходил подвал по периметру и некоторое время дверь в него была приоткрыта. Предположительно, именно тогда лиса и забежала в подвал. Без еды и воды она провела три дня.
В детсад сразу вызвали сотрудников Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, которые и отловили лису.
Детский сад №116 расположен на окраине района Тракторный практически в лесу, поэтому в появлении лисы сотрудники дошкольного учреждения не видят ничего удивительно — лисы гуляют даже по центру города.
Дикие животные в этом году уже второй раз заглядывают в липецкие детские сады. Напомним, 3 февраля этого года сторож детского сада № 1 по улице Желябова рано утром обнаружил косулю.
Фото - vk.com.
Как рассказали GOROD48 в детском саду, перед длинными выходными сторож обходил подвал по периметру и некоторое время дверь в него была приоткрыта. Предположительно, именно тогда лиса и забежала в подвал. Без еды и воды она провела три дня.
В детсад сразу вызвали сотрудников Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, которые и отловили лису.
Детский сад №116 расположен на окраине района Тракторный практически в лесу, поэтому в появлении лисы сотрудники дошкольного учреждения не видят ничего удивительно — лисы гуляют даже по центру города.
Дикие животные в этом году уже второй раз заглядывают в липецкие детские сады. Напомним, 3 февраля этого года сторож детского сада № 1 по улице Желябова рано утром обнаружил косулю.
Фото - vk.com.
2 674
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