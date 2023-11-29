Выехали на обочину и снесли знаки: два человека пострадали в аварии во Вторых Тербунах

Днем 29 ноября в селе Вторые Тербуны столкнулись автомобили «Шевроле» и «Джили». После столкновения машины выехали на обочину и снесли дорожные знаки.Как сообщает УГПСС по Липецкой области, в аварии пострадали 18-летний водитель «Джили» и 35-летняя женщина-водитель «Шевроле».«Прибывшие на место аварии сотрудники пожарной части №8 отключили аккумуляторы на автомобилях и передали пострадавших бригаде скорой помощи», — сказано в сообщении управления.