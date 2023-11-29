Происшествия

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Выехали на обочину и снесли знаки: два человека пострадали в аварии во Вторых Тербунах

2 435
#ДТП
Выехали на обочину и снесли знаки: два человека пострадали в аварии во Вторых Тербунах
Днем 29 ноября в селе Вторые Тербуны столкнулись автомобили «Шевроле» и «Джили». После столкновения машины выехали на обочину и снесли дорожные знаки.

Как сообщает УГПСС по Липецкой области, в аварии пострадали 18-летний водитель «Джили» и 35-летняя женщина-водитель «Шевроле».

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«Прибывшие на место аварии сотрудники пожарной части №8 отключили аккумуляторы на автомобилях и передали пострадавших бригаде скорой помощи», — сказано в сообщении управления.
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#ДТП

Комментарии (2)

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Эхо

23 минуты назад
Разуйте глаза и посмотрите на дорожное покрытие и выберайте скорость соответствующую погодным условиям.... и всё будет норм.
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мысли в слух

сегодня, 15:05
Если не умеете ездить , ходите тогда пешком, что ли.. Почему должны страдать из-за вас сбитые дорожные знаки, деревья..
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