Россияне стали выбирать почти весь одобренный лимит микрозайма

Согласно исследованию Moneyman, осенью россияне стали брать практически всю одобренную сумму микрозайма — в среднем 91% от утвержденного лимита. Это максимум с начала 2020 года. Для сравнения, в сентябре–октябре 2022-го показатель составлял 79–81% от одобренной суммы, а в 2021-м — вовсе 75%.





Причина увеличения выбираемости микрокредитов — в растущей инфляции, считают на рынке. Россиянам, чтобы закрыть свои потребности, нужно больше заемных средств. По данным Росстата, в октябре рост цен ускорился до 6,69% в годовом выражении. К концу 2023-го ЦБ ожидает его ускорения до 7–7,5%.



Другая причина — заметное снижение покупательной способности рубля, добавил гендиректор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Кроме того, по его словам, на рынок МФО пришла часть клиентов банков, которые привыкли брать кредиты на большие суммы и склонны выбирать весь одобренный им заем. Также влияет и осенний сезон — традиционное время распродаж и покупок.



Из-за введения макропруденциальных лимитов МФО вынуждены отказывать части заемщиков, чтобы соответствовать наложенным ограничениям, отметил директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Алексей Передерий. Этим и объясняется незначительный рост среднего чека на рынке, который в январе–октябре этого года составляет 8,73 тыс. рублей против прошлогодних 8,54 тыс.



Впрочем, в ЦБ заявили «Известиям», что уровень закредитованности в сегменте микрокредитов остается на достаточно стабильном уровне. Регулятор ожидает охлаждения рынка к концу этого года и началу 2024-го, когда в полном объеме должно проявиться действие всех последовательно введенных ограничений.



Крупные микрофинансовые организации (МФО) подтвердили «Известиям» рост суммы кредита, выбираемой клиентами после одобрения.Причина увеличения выбираемости микрокредитов — в растущей инфляции, считают на рынке. Россиянам, чтобы закрыть свои потребности, нужно больше заемных средств. По данным Росстата, в октябре рост цен ускорился до 6,69% в годовом выражении. К концу 2023-го ЦБ ожидает его ускорения до 7–7,5%.Другая причина — заметное снижение покупательной способности рубля, добавил гендиректор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Кроме того, по его словам, на рынок МФО пришла часть клиентов банков, которые привыкли брать кредиты на большие суммы и склонны выбирать весь одобренный им заем. Также влияет и осенний сезон — традиционное время распродаж и покупок.Из-за введения макропруденциальных лимитов МФО вынуждены отказывать части заемщиков, чтобы соответствовать наложенным ограничениям, отметил директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Алексей Передерий. Этим и объясняется незначительный рост среднего чека на рынке, который в январе–октябре этого года составляет 8,73 тыс. рублей против прошлогодних 8,54 тыс.Впрочем, в ЦБ заявили «Известиям», что уровень закредитованности в сегменте микрокредитов остается на достаточно стабильном уровне. Регулятор ожидает охлаждения рынка к концу этого года и началу 2024-го, когда в полном объеме должно проявиться действие всех последовательно введенных ограничений.