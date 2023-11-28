В России

22 минуты назад

Россияне стали выбирать почти весь одобренный лимит микрозайма

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Согласно исследованию Moneyman, осенью россияне стали брать практически всю одобренную сумму микрозайма — в среднем 91% от утвержденного лимита. Это максимум с начала 2020 года. Для сравнения, в сентябре–октябре 2022-го показатель составлял 79–81% от одобренной суммы, а в 2021-м — вовсе 75%.

Крупные микрофинансовые организации (МФО) подтвердили «Известиям» рост суммы кредита, выбираемой клиентами после одобрения.

Причина увеличения выбираемости микрокредитов — в растущей инфляции, считают на рынке. Россиянам, чтобы закрыть свои потребности, нужно больше заемных средств. По данным Росстата, в октябре рост цен ускорился до 6,69% в годовом выражении. К концу 2023-го ЦБ ожидает его ускорения до 7–7,5%.

Другая причина — заметное снижение покупательной способности рубля, добавил гендиректор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Кроме того, по его словам, на рынок МФО пришла часть клиентов банков, которые привыкли брать кредиты на большие суммы и склонны выбирать весь одобренный им заем. Также влияет и осенний сезон — традиционное время распродаж и покупок.

Из-за введения макропруденциальных лимитов МФО вынуждены отказывать части заемщиков, чтобы соответствовать наложенным ограничениям, отметил директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Алексей Передерий. Этим и объясняется незначительный рост среднего чека на рынке, который в январе–октябре этого года составляет 8,73 тыс. рублей против прошлогодних 8,54 тыс.

Впрочем, в ЦБ заявили «Известиям», что уровень закредитованности в сегменте микрокредитов остается на достаточно стабильном уровне. Регулятор ожидает охлаждения рынка к концу этого года и началу 2024-го, когда в полном объеме должно проявиться действие всех последовательно введенных ограничений.

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