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Китайские автозапчасти стали ключевым импортным товаром в России

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#экономика #импорт #Китай

Доля автомобилей и комплектующих в общем объеме импорта товаров из Китая в Россию достигла 17-18%.

Объем перевозок китайских автомобилей и запчастей в Россию в настоящее время достигает 17-18% от совокупных поставок из КНР, эти товары стали ключевыми драйверами роста импорта из страны, - пишет "Ъ".

Уточняется, что помимо автомобилей и запчастей, в перечень быстрорастущих позиций входят оборудование и машины, которые составляют 16-18%, товары народного потребления, составляющие 20%, а также электроника.

По словам начальника информационно-аналитического центра компании "Модуль" Марины Овсянниковой, объем контейнерного импорта из Китая в Россию превысил 13 миллионов тонн.

Отмечается, что на фоне санкционного давления на Россию китайские товары стремительно замещают западные. По словам заместителя гендиректора по развитию ГК "Деловые линии" Дмитрия Хрущалева, более 90% замещенных товаров — это оборудование для промышленных заводов, а также компьютерные комплектующие и автозапчасти.
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#экономика #импорт #Китай

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