42-летний житель Грязей погиб от удара ножом в грудь

В убийстве подозревается его 49-летняя сожительница.





26 ноября в частном доме на улице Новой в Грязях погиб от ножевого ранения 42-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержана его 49-летняя сожительница. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.



«По данным следствия, 26 ноября нетрезвая подозреваемая в ходе конфликта нанесла сожителю удар ножом в грудную клетку. Подозреваемая задержана и следователем решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила сегодня пресс-служба областного управления СК.



