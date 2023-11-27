Происшествия

45 минут назад

42-летний житель Грязей погиб от удара ножом в грудь

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#убийство
42-летний житель Грязей погиб от удара ножом в грудь

В убийстве подозревается его 49-летняя сожительница.

26 ноября в частном доме на улице Новой в Грязях погиб от ножевого ранения 42-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержана его 49-летняя сожительница. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. 

«По данным следствия, 26 ноября нетрезвая подозреваемая в ходе конфликта нанесла сожителю удар ножом в грудную клетку. Подозреваемая задержана и следователем решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу»,  — сообщила сегодня пресс-служба областного управления СК.

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#убийство

Комментарии (3)

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Лиля

5 минут назад
Старый житель Липецка, по традиционным ценностям мы впереди планеты всей, по количеству разводов и убийствам жён мужьями абсолютные лидеры, самая распространенная форма семьи мама, бабушка, ребенок, население катастрофически снижаеться а гейропа продолжает загнивать
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Нонка

19 минут назад
Пьянка доводит до убийства , * не прощает Бог !Люди -осуждают !Как жить будешь, если конечно -будешь Вопрос :зачем ?
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Старый житель Липецка

25 минут назад
Поспорили насчёт традиционных семейных ценностей на святой Руси
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