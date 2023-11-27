Происшествия
сегодня, 11:25
В Липецкой области опрокинулись грузовик и трактор, сбили мальчика и двух мужчин
За три дня на дорогах области пострадали 11 человек.
Два однотипных ДТП произошли 24 ноября в Краснинском районе. В пять утра на дороге Красное – Тёплое 44-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением и грузовик опрокинулся. Водитель доставлен в больницу.
В 12:30 на дороге Лаухино-Морево опрокинулся трактор «Джон Дир» 32-летнего водителя. В ДТП пострадала 45-летняя пассажирка трактора.
Еще одна авария утром пятницы произошла в Липецке на улице Петра Смородина: 53-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Рав», по предварительным сведениям, нарушила очередность проезда и столкнулась с автомобилем «Чери» под управлением 28-летнего водителя. В столкновении получил травмы водитель «Чери».
Вечером 24 ноября на пешеходном переходе через улицу Зои Космодемьянской водитель неустановленного автомобиля сбил 10-летнего мальчика. Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.
Ночью 25 ноября в Липецке на улице Московской столкнулись «Фольксваген Поло» 26-летнего водителя и «Рено Сандеро» под управлением 18-летнего водителя. В аварии пострадал водитель «Фольксвагена».
Утром в Становом 35-летний водитель «Лады Весты» сбил двух мужчин, 35 лет и 31 года. Пострадавшие доставлялись в медицинское учреждение, им было назначено амбулаторное лечение.
26 ноября в Грязинском районе на дороге «Липецк-Борисовка» столкнулись «ВАЗ-21070» под управлением 48-летнего водителя и «Митсубиси-Паджеро» 52-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «ВАЗа» и его 50-летняя пассажирка.
В Липецком районе на дороге Подъезд к Липецку – Крутые Хутора 64-летний водитель «ВАЗ-21074» сбил 70-летнего пешехода. Пенсионер госпитализирован.
В 12:30 на дороге Лаухино-Морево опрокинулся трактор «Джон Дир» 32-летнего водителя. В ДТП пострадала 45-летняя пассажирка трактора.
Еще одна авария утром пятницы произошла в Липецке на улице Петра Смородина: 53-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Рав», по предварительным сведениям, нарушила очередность проезда и столкнулась с автомобилем «Чери» под управлением 28-летнего водителя. В столкновении получил травмы водитель «Чери».
Вечером 24 ноября на пешеходном переходе через улицу Зои Космодемьянской водитель неустановленного автомобиля сбил 10-летнего мальчика. Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.
Ночью 25 ноября в Липецке на улице Московской столкнулись «Фольксваген Поло» 26-летнего водителя и «Рено Сандеро» под управлением 18-летнего водителя. В аварии пострадал водитель «Фольксвагена».
Утром в Становом 35-летний водитель «Лады Весты» сбил двух мужчин, 35 лет и 31 года. Пострадавшие доставлялись в медицинское учреждение, им было назначено амбулаторное лечение.
26 ноября в Грязинском районе на дороге «Липецк-Борисовка» столкнулись «ВАЗ-21070» под управлением 48-летнего водителя и «Митсубиси-Паджеро» 52-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «ВАЗа» и его 50-летняя пассажирка.
В Липецком районе на дороге Подъезд к Липецку – Крутые Хутора 64-летний водитель «ВАЗ-21074» сбил 70-летнего пешехода. Пенсионер госпитализирован.