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В Липецкой области опрокинулись грузовик и трактор, сбили мальчика и двух мужчин

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#авария #ДТП
В Липецкой области опрокинулись грузовик и трактор, сбили мальчика и двух мужчин

За три дня на дорогах области пострадали 11 человек.

Два однотипных ДТП произошли 24 ноября в Краснинском районе. В пять утра на дороге Красное – Тёплое 44-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением и грузовик опрокинулся. Водитель доставлен в больницу.

В 12:30 на дороге Лаухино-Морево опрокинулся трактор «Джон Дир» 32-летнего водителя. В ДТП пострадала 45-летняя пассажирка трактора.

Еще одна авария утром пятницы произошла в Липецке на улице Петра Смородина: 53-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Рав», по предварительным сведениям, нарушила очередность проезда и столкнулась с автомобилем «Чери» под управлением 28-летнего водителя. В столкновении  получил травмы водитель «Чери». 

Вечером 24 ноября на пешеходном  переходе через  улицу Зои Космодемьянской водитель неустановленного автомобиля сбил 10-летнего мальчика. Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась. 

Ночью 25 ноября в Липецке на улице Московской столкнулись «Фольксваген Поло»  26-летнего водителя и «Рено Сандеро» под управлением 18-летнего водителя. В аварии пострадал водитель «Фольксвагена».

Утром в Становом 35-летний водитель «Лады Весты» сбил двух мужчин, 35 лет и 31 года. Пострадавшие доставлялись в медицинское учреждение, им было назначено амбулаторное лечение.

26 ноября в Грязинском районе на дороге «Липецк-Борисовка» столкнулись «ВАЗ-21070» под управлением 48-летнего водителя и «Митсубиси-Паджеро» 52-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «ВАЗа» и его 50-летняя пассажирка.

В Липецком районе на дороге Подъезд к Липецку – Крутые Хутора 64-летний водитель «ВАЗ-21074» сбил 70-летнего пешехода. Пенсионер госпитализирован.
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#авария #ДТП

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