Липецкая команда по мини-футболу была в шаге от сенсации в Кубке России

За сегодняшнюю игру липчане заслужили аплодисменты, но может всё и к лучшему: нужно сосредоточиться на чемпионате.

Липчанам не удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Росси пор мини-футболу, по ходу ответной домашней игры с нижегородским «Торпедо» они были к этому близки. Подопечные Темура Алекберова чуть не отыграли три безответных гола, пропущенных в первом матче на берегах Волги, вели - 2:0, но во втором тайме растеряли преимущество. Итог – 2:2, дальше идут торпедовцы.

Гости, в рядах которых блещет бразилец Габриэль Соуза, и в чемпионате идут гораздо выше липчан – на 4-м месте, но в кубке всё это неважно.

Волжане попробовали начать матч с позиции силы, вперёд шёл даже вратарь 38-летний Давил Савлохов.

Липчане ещё в первом тайме начали выпускать вратаря гонялу, в роли которого привычно уже выступил Денис Гуляйкин. Штатный голкипер Родион Залалетдинов возвращался в рамку только при потерях мяча. И на 18-й минуте такая тактика почти принесла плоды. Игрок гостей Александр Гребенщиков вблизи ворот снёс «гонялу», этот фол стал уже шестым у «Торпедо», поэтому липчане получили право на 10-метровый дабл-пенальти.

Отражать его у волжан вышел 22-летний Ярослав Плево, пару лет назад выступавший за Липецк. А у нас к мячу подошёл Александр Коробейников и… смачно зарядил в штангу, явная возможность открыть счёт была упущена.

И всё же наши парни были вознаграждены за старания: спустя минуту темнокожий ивуариец Янник, который в своё время голеодорил в Суперлиге как раз за «Торпедо», указал путь к воротам своей бывшей команды. Прикрыв мяч корпусом от бросил в прорыв правее ворот Фидана Низамутдинова, который протолкнул мяч в сетку – 1:0.

Удвоили счёт липчане сразу после перерыва. Коробейнкиов пробил с острого угла, а Гуляйкин подсуетился на добивании, причём в этом моменте он был без вратарской манишки. Оба гола липчане забили в формате 4х4 полевых игрока.

Ещё один гол уровнял бы шансы команд и дал бы Липецку психологическое преимущество, но… Липчане перестали использовать гонялу, в ворота встал Леон Геджуа. Впереди оставался почти весь второй тайм, раскачать оборону «Торпедо» было реально. И это чуть было не сделал Коробейников, но на его удар среагировал голкипер, а в ответной атаке Дмитрий Зайцев бросил в прорыв Гребенщикова и тот чётким ударом в дальний угол реабилитировался за былую оплошность в обороне – 2:1.

Хозяева вновь перешли на игру в пять полевых: придавили основательно, но поплатились сами. На 31-й минуте Иван Обжорин ударом через всю площадку по пустым воротам нашей команды попал в штангу. А спустя ещё 2 минуты вновь из выгодной позиции не забил Коробейников, вратарь молниеносно начал атаку липчан, не успевших сменит вратаря, в итоге Зайцев с близкого расстояния поразил осиротевшие ворота – 2:2.

У липчан оставались ещё 7 минут надежды, но больше ошибок опытные торпедовцы не допустили.

- При счёте 2:0 можно было всё-таки постараться дотерпеть, но… - сказал после игру тренер липчан Алекберов, - Впрочем, у меня нет претензий к ребятам: все старались, выкладывались. Понятно, же, что это кубковое соперничество было больше проиграно в первом матче в Нижнем Новгороде, а сегодня мы пытались переломить ситуацию, которую переломить было крайне сложно.

С другой стороны у дебютантов Суперлиги из Липецка появилась возможность сосредоточиться на чемпионате. Там Алекберов и Ко взлетели на 9-ю строчку среди 12-ти команд, при этом отрыв от последнего места составляет одно-единственное очко.

Все силы нужно бросить на выездные игры 1 и 2 декабря в Новокузнецке с «Сиб-Транзитом», на данный момент замыкающим турнирную таблицу. У кого отнимать очки, если не у него?!



Фото МФК "Новая Генерация"

