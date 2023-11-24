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сегодня, 17:47

В Липецкой области «плюсовые» температуры будут и днем, и ночью

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#оттепель
В Липецкой области «плюсовые» температуры будут и днем, и ночью

25 ноября территория Липецкой области окажется в тылу циклона – небольшой мокрый снег пройдет лишь местами.

 26 и 27 ноября с выходом южного циклона пройдут осадки, местами сильные, прогнозируется порывистый ветер. Среднесуточные температуры воздуха составят: 25 и 26 ноября – 0-2 градусов мороза, что на 2 градуса выше нормы, 27 ноября – 1-2 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -4 до +1 градусов, днем — от -2 до +3 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью — от -1 до -3 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.

День 25 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953году – 21 градусов мороза.
354
#оттепель

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