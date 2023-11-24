Победный удушающий и нокаут на 22-й секунде – липецкие бойцы ММА отличились под Тулой

В активе липчан "золото", "серебро" и "бронза".

Полный комплект медалей завоевали липецкие спортсмены в городе Донском Тульской области на турнире по смешанным единоборствам ММА в честь героя России Руслана Кокшина, офицера пограничника, который в 2002 году во главе подразделения препятствовал проникновению на территорию России со стороны Грузии группы чеченских боевиков.

«Золотую» награду завоевал Павел Панов среди юношей 16-17 лет в категории до 65,8 кг. Оба своих боя он выиграл досрочно у соперников из Калужской области: первого вывел из строя удушающим приёмом в середине второго раунда, на второго и вовсе затратил лишь 22 секунды, победив техническим нокаутом.

Среди бойцов 14-15 лет в весовой категории до 62 кг «серебро» получил Матвей Шнейдер. Бои с соперниками из Тульской и Нижегоросдкой областей получились трудными: основное время не выявляло победителей и в обоих поединках был назначен экстра-раунд, в котором сильный морально-волевыми качествами липчанин дожимал противников. В финале Матвею противостоял кандидат в мастера спорта по спортивной борьбе из Тулы Георгий Стихарев. Бой вышел равным, но раздельным решением судей победа досталась представителю команды хозяев.

Тот же Стихарев выбил из турнира липчанина Наума Выставкина. Наш боец вёл в счёте, но попался на удушающий приём и стал единственным из четырёх бойцов нашей команда, который вернулся домой без медали.

В этой же возрастной группе – 14-15 лет в категории до 67 кг 3-е место занял Николай Синячкин.

Все трое спортсменов занимаются к клубе «Чемпион», одном из центров знаменитой Школы боевых единоборств Игоря Воротынцева. Подготовил ребят тренер Павел Набатников.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Московской, Тульской, Нижегородской, Воронежской, Калужской, Рязанской и Липецкой областей.