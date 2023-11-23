Статистика: капуста, яйца и сухие корма для животных продолжили дорожать на прошлой неделе

Лидером подорожания на прошлой неделе, с 14 по 20 ноября стала капуста — она выросла в цене сразу на 7,59%. Заметно (более чем на 1%) подорожали также яйца, лук, свекла, огурцы, помидоры, яблоки, чай, говядина, свинина, сливочное и подсолнечное масло, поливитамины, шампунь и сухие корма для животных. Немного снизились цены на картофель, сахар, сыр, творог, охлажденных и замороженных кур. Липецкстат представил очередной обзор по оценке индекса потребительских цен за минувшую неделю.

Самый заметный рост цены на прошлой неделе оказался у капусты — на 7,59%. Из овощей и фруктов подорожали также лук (+3,8%), свекла (+3,13%), огурцы (+3,69%), помидоры (+3,29%), яблоки (+2,16%), бананы (+2,4%). Увеличились цены на три вида мяса — свинину (+2,01%), говядину (+1,14%) и баранину (+0,86%), а также мороженую неразделанную рыбу (+1,01%). Подсолнечное масло подорожало на 1,53%, а сливочное — на 2,03%. Стали дороже за неделю пастеризованное молоко (+1,16%), сметана (+0,26%), чай (+1,89%), мука (+0,99%), рис (+0,23%), гречка (+0,56%). Среди непродовольственных товаров цены выросли на пеленки (+0,5%), шампунь (+1,23%), хозяйственное мыло (+1,14%), поливитамины (+1,97%), сухие корма для животных (+3,32%).



Среди товаров, цены на которые снизились на отчетной неделе, оказались охлажденные и мороженые куры — они подешевели на 0,79%, мясные консервы для детского питания (-2,83%), сухие молочные смеси для детского питания (-0,69%), творог (-0,69%), сыр (-0,74%), сахар (-0,42%), соль (-0,15%), картофель (-2,53%), мужские майки и футболки (-1,27%).



Не изменились за неделю цены на детские и взрослые кроссовки, сигареты, спички, зубные пасты и зубные щетки, джинсы для школьников, детские футболки.



Потребительские цены на бензин в целом на прошлой неделе снизились на 0,3%. Средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 20 ноября составляла 52,58 рубля (на 13 ноября – 52,73 рубля). Стоимость бензина марки АИ-92 сократилась на 0,4% — до 49,88 рубля (на 13 ноября –50,05 рубля). Бензин марки АИ-95 подешевел на 0,3% (54,57 рубля — против 54,71 рубля на предыдущей отчетной неделе). Бензин марки АИ-98 и выше остался на уровне предыдущей недели — 68,49 рубля. Цена на дизельное топливо осталась такой же, как и неделей раньше: его стоимость составила 60,48 рубля.



