Руспродсоюз сообщил о подорожании хлеба за год на 5%

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в России за год выросли в пределах официальной инфляции - на 5%.





В ноябре 2022 года средняя стоимость хлеба в розничных магазинах составляла 85,07 руб./кг, в этом году — 89,3 руб./кг.



При этом за последний месяц рост цен на хлеб из пшеничной муки составил 1,3% с 88,12 руб./кг в октябре.



Стоимость хлеба из ржаной муки за год выросла на 5,7%, с 69,93 руб./кг до 73,92 руб./кг — на 1,5% за месяц.



Рост цен на хлеб произошел ввиду роста составляющих себестоимости: логистики, роста заработных плат, удорожание сервисного обслуживания оборудования и запчастей. Только увеличение тарифов транспортных компаний составило 35% с начала года, - пояснили в "Руспродсоюзе". Также на 25–30% выросли расходы на персонал для предприятий, - пишут



Руспродсоюз объединяет более 400 производителей и поставщиков продуктов питания. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в России за год в ноябре выросли в пределах официальной инфляции — на 5%, - рассказали в "Руспродсоюзе".В ноябре 2022 года средняя стоимость хлеба в розничных магазинах составляла 85,07 руб./кг, в этом году — 89,3 руб./кг.При этом за последний месяц рост цен на хлеб из пшеничной муки составил 1,3% с 88,12 руб./кг в октябре.Стоимость хлеба из ржаной муки за год выросла на 5,7%, с 69,93 руб./кг до 73,92 руб./кг — на 1,5% за месяц.Рост цен на хлеб произошел ввиду роста составляющих себестоимости: логистики, роста заработных плат, удорожание сервисного обслуживания оборудования и запчастей. Только увеличение тарифов транспортных компаний составило 35% с начала года, - пояснили в "Руспродсоюзе". Также на 25–30% выросли расходы на персонал для предприятий, - пишут "Известия" Руспродсоюз объединяет более 400 производителей и поставщиков продуктов питания.