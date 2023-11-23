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Руспродсоюз сообщил о подорожании хлеба за год на 5%

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#хлеб #цены #экономика

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в России за год выросли в пределах официальной инфляции - на 5%.

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в России за год в ноябре выросли в пределах официальной инфляции — на 5%, - рассказали в "Руспродсоюзе".

В ноябре 2022 года средняя стоимость хлеба в розничных магазинах составляла 85,07 руб./кг, в этом году — 89,3 руб./кг.

При этом за последний месяц рост цен на хлеб из пшеничной муки составил 1,3% с 88,12 руб./кг в октябре.

Стоимость хлеба из ржаной муки за год выросла на 5,7%, с 69,93 руб./кг до 73,92 руб./кг — на 1,5% за месяц.

Рост цен на хлеб произошел ввиду роста составляющих себестоимости: логистики, роста заработных плат, удорожание сервисного обслуживания оборудования и запчастей. Только увеличение тарифов транспортных компаний составило 35% с начала года, - пояснили в "Руспродсоюзе". Также на 25–30% выросли расходы на персонал для предприятий, - пишут "Известия".

Руспродсоюз объединяет более 400 производителей и поставщиков продуктов питания.
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#хлеб #цены #экономика

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